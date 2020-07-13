ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава представительства ЕС: Надеюсь, что санкции в отношении Беларуси вводить не придется

13.07.2020 19:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции из-за наличия политзаключенных в отношении Беларуси вводить не придется. Об этом он заявил, отвечая на вопрос БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

13 июля Шубель принял участие в церемонии передачи средств индивидуальной защиты, закупленных Всемирной организацией здравоохранения на средства ЕС, для врачей Минской области.

«Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что нам не будет необходимости это делать», — сказал Шубель.

Он отметил, что сторонам удалось сделать многое в течение последних пяти лет. «Мы были рады, что у вас пять лет не было политических заключенных. Это был важный шаг, мы многое сделали вместе, создали структуры, которых ранее не было. Мы вели переговоры по поводу заключения договора о партнерстве и сотрудничестве, который в принципе готов. У нас диалог во многих сферах. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк успешно работают в вашей стране», — отметил дипломат.

«Мы готовы идти дальше, но есть одно большое но. Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.

Он напомнил о совместном заявлении послов ЕС, США и Великобритании от 2 июня. «К сожалению, не было реакции, как мы ожидали. Нам было необходимо реагировать снова, и 19 июня было заявление господина Борреля (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — БелаПАН.) после задержания Виктора Бабарико. Также была большая дискуссия в Европарламенте на прошлой неделе. Мы ожидаем, что те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тыс. подписей», — сказал Шубель.

Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами.

«Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — считает глава представительства ЕС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции из-за наличия политзаключенных в отношении Беларуси вводить не придется.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЦИК проверил документы Бабарико. Адвокаты: Оснований для отказа в регистрации кандидатом нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика