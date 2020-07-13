|
Глава представительства ЕС: Надеюсь, что санкции в отношении Беларуси вводить не придется
13.07.2020 19:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции из-за наличия политзаключенных в отношении Беларуси вводить не придется. Об этом он заявил, отвечая на вопрос
13 июля Шубель принял участие в церемонии передачи средств индивидуальной защиты, закупленных Всемирной организацией здравоохранения на средства ЕС, для врачей Минской области.
«Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что нам не будет необходимости это делать», — сказал Шубель.
Он отметил, что сторонам удалось сделать многое в течение последних пяти лет. «Мы были рады, что у вас пять лет не было политических заключенных. Это был важный шаг, мы многое сделали вместе, создали структуры, которых ранее не было. Мы вели переговоры по поводу заключения договора о партнерстве и сотрудничестве, который в принципе готов. У нас диалог во многих сферах. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк успешно работают в вашей стране», — отметил дипломат.
«Мы готовы идти дальше, но есть одно большое но. Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза.
Он напомнил о совместном заявлении послов ЕС, США и Великобритании от 2 июня. «К сожалению, не было реакции, как мы ожидали. Нам было необходимо реагировать снова, и 19 июня было заявление господина Борреля (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — БелаПАН.) после задержания Виктора Бабарико. Также была большая
Он также отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами.
«Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени [для приглашения] очень мало», — считает глава представительства ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции из-за наличия политзаключенных в отношении Беларуси вводить не придется.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)