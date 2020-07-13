Тихановская: Сергей снова в карцере. На этот раз за то, что не побрился

Источник материала: Tut.by

Блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1. На этот раз за то, что не побрился, рассказала TUT.BY Светлана Тихановская.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В карцер блогера поместили в пятницу, 10 июля. На следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущие два раза.

— Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни не бритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер, — говорит Светлана Тихановская.

Супруга блогера также передала, что Сергей Тихановский держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.

Напомним, первый раз в карцер Сергея Тихановского поместили 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал , что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима — якобы Тихановский сидел на подоконнике. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: по словам Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

22 июня Сергей Тихановский подал жалобу на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области. 9 июля суд рассмотрел жалобу и не удовлетворил ее .

Также после выхода из карцера, как стало известно 8 июля адвокату блогера Виктору Мацкевичу , заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его якобы так называемом низком социальном статусе. Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно: чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так.

Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.