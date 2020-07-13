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Тихановская: Сергей снова в карцере. На этот раз за то, что не побрился
13.07.2020 20:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1. На этот раз за то, что не побрился, рассказала TUT.BY Светлана Тихановская.
В карцер блогера поместили в пятницу, 10 июля. На следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущие два раза.
— Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни не бритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер, — говорит Светлана Тихановская.
Супруга блогера также передала, что Сергей Тихановский держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.
Напомним, первый раз в карцер Сергея Тихановского
22 июня Сергей Тихановский
Также после выхода из карцера, как стало известно 8 июля адвокату блогера
Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.
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В карцер блогера поместили в пятницу, 10 июля. На следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущие два раза.
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