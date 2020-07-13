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«Черная касса». По ТВ показали «новые подробности в «деле Белгазпромбанка»
13.07.2020 21:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая «черная касса». С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путем доходы.
(Будет дополнено)
Напомним, 9 июля на ОНТ вышло
Адвокаты Бабарико
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В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая «черная касса».
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