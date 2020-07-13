«Черная касса». По ТВ показали «новые подробности в «деле Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая «черная касса». С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путем доходы.



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Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несет ответственность за их достоверность.