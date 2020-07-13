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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области планируют получить намолоты выше прошлогодних У специалистов аграрной сферы сейчас самая ответственная и горячая пора - уборка нового урожая. На сегодняшний день обмолочено 87 % площадей озимого ячменя. На...

У специалистов аграрной сферы сейчас самая ответственная и горячая пора - уборка нового урожая. На сегодняшний день обмолочено 87 % площадей озимого ячменя. На очереди рапс - обработано 8 % масленичной культуры. И если одни хозяйства только выводят технику на поля, другие - уже отгружают готовое зерно. Традиционно в лидерах по урожайности Гродненская область. Здесь планируют получить намолоты выше прошлогодних. Виды на урожай - в репортажеУборка урожая в этом хозяйстве началась на неделю позже обычного. Виной всему - дожди. Все выходные техника находилась в режиме ожидания и выйти в поле смогла только сегодня к обеду.Медлить нельзя, утверждает главный агроном сельхозпредприятия "Олекшицы" Геннадий Зданович. Озимый рапс уже полностью созрел и сейчас буквально каждая минута на счету. Под эту культуру в хозяйстве отвели более 400 гектаров. Виды на урожай традиционно высокие. С каждого гектара планируют собрать около 50 центнеров.Убрать рапс до конца недели - задача реальная. На полях работают сразу пять опытных экипажей. Механизатор Юрий Польяновский на жатве 14-й сезон. Признается, настрой боевой, главное, чтобы техника и погода не подвели.Специалисты контролируют и влажность собранного урожая. Нужного процента помогают достичь зерносушильные комплексы.Погода вносит свои коррективы в уборочную кампанию и рапс после обмолота необходимо досушивать. К примеру, вот такой комплекс способен за смену обработать до 130 тонн семян. Уже к концу недели в хозяйстве планируют приступить и к уборке зерновых культур. Для сбора урожая на поля выведут дополнительно еще шесть экипажей - в том числе и молодежные.