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В Гродненской области планируют получить намолоты выше прошлогодних

14.07.2020 06:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

У специалистов аграрной сферы сейчас самая ответственная и горячая пора - уборка нового урожая. На сегодняшний день обмолочено 87 % площадей озимого ячменя. На очереди рапс - обработано 8 % масленичной культуры. И если одни хозяйства только выводят технику на поля, другие - уже отгружают готовое зерно. Традиционно в лидерах по урожайности Гродненская область. Здесь планируют получить намолоты выше прошлогодних. Виды на урожай - в репортаже Юрия Карнеловича

Уборка урожая в этом хозяйстве началась на неделю позже обычного. Виной всему - дожди. Все выходные техника находилась в режиме ожидания и выйти в поле смогла только сегодня к обеду.

Медлить нельзя, утверждает главный агроном сельхозпредприятия "Олекшицы" Геннадий Зданович. Озимый рапс уже полностью созрел и сейчас буквально каждая минута на счету. Под эту культуру в хозяйстве отвели более 400 гектаров. Виды на урожай традиционно высокие. С каждого гектара планируют собрать около 50 центнеров. 

Геннадий Зданович, главный агроном РСУП "Олекшицы": "Убрали порядка 80 гектаров. Влажность в районе 15% поэтому приступаем к массовой уборке. Вообще планируем собрать 2 тысячи тонн рапса, масло семян. Параллельно идет сдача государству. Госзаказа уже сдали около 200 тонн рапса".


В Гродненской области планируют получить намолоты выше прошлогодних



Убрать рапс до конца недели - задача реальная. На полях работают сразу пять опытных экипажей. Механизатор Юрий Польяновский на жатве 14-й сезон. Признается, настрой боевой, главное, чтобы техника и погода не подвели.

Юрий Польяновский, механизатор РСУП "Олекшицы": "Подготовили комбайны хорошо. Спелость урожая очень хорошая, уже можно убирать, только что погодные условия не всегда позволяют это делать".

Специалисты контролируют и влажность собранного урожая. Нужного процента помогают достичь зерносушильные комплексы. 

Погода вносит свои коррективы в уборочную кампанию и рапс после обмолота необходимо досушивать. К примеру, вот такой комплекс способен за смену обработать до 130 тонн семян. Уже к концу недели в хозяйстве планируют приступить и к уборке зерновых культур. Для сбора урожая на поля выведут дополнительно еще шесть экипажей - в том числе и молодежные. 

 
 
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У специалистов аграрной сферы сейчас самая ответственная и горячая пора - уборка нового урожая. На сегодняшний день обмолочено 87 % площадей озимого ячменя. На...
 
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