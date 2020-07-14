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Президент Литвы опубликовал в соцсети пост на белорусском языке
14.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter
Науседа пишет, что белорусы пострадали от аварии на ЧАЭС, поэтому он призывает власти страны не запускать БелАЭС. По мнению литовской стороны, станция не соответствует требованиям стресс-тестов ЕС. Президент Литвы призывает не подвергать опасности жителей Беларуси и соседних стран. Он также отмечает, что Круонисская ГАЭС не будет использоваться для нужд БелАЭС.
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