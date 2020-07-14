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Президент Литвы опубликовал в соцсети пост на белорусском языке

14.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter опубликовал сообщение на белорусском языке. Пост про предстоящий запуск БелАЭС. В Facebook это сообщение опубликовано на литовском языке.

Науседа пишет, что белорусы пострадали от аварии на ЧАЭС, поэтому он призывает власти страны не запускать БелАЭС. По мнению литовской стороны, станция не соответствует требованиям стресс-тестов ЕС. Президент Литвы призывает не подвергать опасности жителей Беларуси и соседних стран. Он также отмечает, что Круонисская ГАЭС не будет использоваться для нужд БелАЭС.

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