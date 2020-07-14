﻿ «Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

14.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те, кто живет рядом с площадками, где сейчас работают эти строительные компании. Люди хотели рассказать свое видение ситуации. Мы решили дать им возможность высказать точку зрения на застройку Минска.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

«Мы все делали за свои деньги»

В конце мая на нашем портале вышло большое интервью с директором ООО «СИ-трейдинг»: «Себестоимость „квадрата“ высотки — $ 600». Большой разговор с директором ООО «СИ-трейдинг» о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика». Николай Вашкевич рассказал про создание компании, про дом, который признали «самостроем» в Копище, но потом дали достроить, а также как «СИ-трейдинг» помог жителям Копища с водопроводом и дорогой.

- Вообще, когда мы пришли в д. Копище, здесь было много старых полуветхих домов, не было дорог, магазинов и других объектов инфраструктуры. Когда мы стали выяснять у местных жителей, хотели бы они переселиться в современные квартиры в многоэтажных домах, многие отвечали утвердительно. Но всегда находились 3−5 инициативных жителей, которые отстроили себе коттеджи, считай, в Минске и, конечно, против сноса. Основной их аргумент: эти старые дома — это историческое наследие. Но какое же это историческое наследие? Это в большинстве своем ветхие строения без коммуникаций, собственники не были против сноса. Но несколько семей смогли отстоять этот участок во время общественного обсуждения. Сейчас это выглядит как минимум странно: со всех сторон жилые кварталы, и в центре маленький пятачок старых хат и пару свежих дорогих коттеджей, - рассказал в интервью директор «Си-трейдинг».

Местным жителям слова Николая Вашкевича сильно не понравились, и они решили «дать ответ».


«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

- Очень возмущает, что в каждой статье, которая идет о деревне Копище, немножко лоббируется тема того, что мы деревня, в которой одни несчастные дома, что нас уже давно пора снести. Великие застройщики – боги, а мы просто засоряем эту территорию, - делится одна из местных жительниц. – Каждая статья лоббирует, что мы мешаем жить таким замечательным застройщикам.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Возмущены люди и тем, что, по их мнению, власти покрывают застройщиков. Один из жителей продемонстрировал большую стопку писем, которые получил от чиновников. А вопрос вот в чем: мужчина установил двухметровый забор у своего участка. Однако рядом «нарастили» дорогу, и теперь этот забор стал людям по колено.

- Я собираю в неделю на своем участке по мешку бутылок. А у меня стопка отписок: от природных ресурсов, облисполком, райисполком… - делится мужчина. – То, что эти застройщики провели тут дорогу, асфальт положили и тому подобное – вранье. Все мы делаем за свои средства – и газ, и воду.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

По словам жителей, в 2009 году кооператив провел в Копище газ за свои деньги и сделал ветки к каждому дому. А один из домов, в котором выделяли квартиры для силовиков, подключился к этой ветке. То же самое с центральной канализацией: собиралось по 5-6 домов, делали проект и прокладывали канализацию.

— Вот этот Вашкевич говорит, что он сети прокладывал. Вот здесь лежит у нас центральная канализация, и ее увеличивали за счет государства, делали больше объем, потрачены были государственные деньги, чтобы эти дома подсоединить. Так что он вел? Свои деньги сюда вкладывал? Нет. Государство выделяло, - рассказывает один из местных жителей. - Мы все сбрасывались деньгами, чтобы сделать проект, и нам провели здесь газ, свет, воду. С 2005 по 2010 гг. мы все делали за свои деньги.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Жители говорят, что с подключением новых высоток уже идут перепады в мощностях. Если по воде спасают скважины, которые есть у многих домов, то вот с электричеством наблюдаются большие проблемы: когда греешь еду в микроволновке, начинают мигать все лампочки в доме.

- Раз Вашкевич такой умный, то пусть поставит здесь трансформаторы «тысячники», а не на 250, как сейчас стоят. Увеличивай мощности, пожалуйста. Так нет же ж, он может только сказать, - продолжает мужчина. – А асфальт? Говорит, мол, асфальт тут проложил. Вон, мужчина, который живет в конце деревни, за свои деньги сделал асфальтную дорогу на выезд на Валерьяново, а эти строители, когда вели сети, заузили ее до 3 метров, что две машины разъехаться не могут.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Возмутили местных жителей и слова директора строительной компании, что практически все люди из Копища были согласны на снос деревни. Не согласных было только 5 жителей, которые построили себе коттеджи.

- Когда мы создавали здесь коллектив застройщиков, то были включены сюда около 75 домов. Все хотели провести коммуникации и ни о каком сносе не думали. Была проблема, что исполком здесь одно время не разрешал проводить реконструкцию домов. Потом разрешение дали, правда. И вот сейчас здесь 70% – это те дома, которые успели сделать ремонт, а 20% — это те, кому еще санстанция и прочие ведомства не дают разрешение на снос и реконструкцию. То есть для сноса нужно 95% ветхости, а ему пишут 90%. Но уезжать отсюда никто не хочет, - делятся местные жители.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

В целом на снос "Си-трейдингу", по словам местных жителей, дали добро только 5 семей. В основном это те, у кого земля была не в собственности, а в пожизненном наследовании.

- Вообще в 2003 году мы, как жители, разрешили тут строительство. Мы бы могли сказать «нет», но мы сказали «да», потому что понимаем, что людям нужно где-то жить. У нас было только одно условие: к деревне ближе маловысотные строения, и с постепенным повышением туда дальше. Но все сделано с точностью наоборот – многоэтажки прямо в нос. Вот это же безобразие! Мало того, что это девятиэтажка, так еще и гору насыпали, куда поставили этот дом. Люди идут по этой горе и фотографируют, кто на своем участке в грядках ковыряется, - рассказывает местная жительница.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

На месте «служебного» дома, про который идет речь выше, раньше была березовая роща. Ее вырубили за 2 дня до подписания ПДП.

- У нас было коллективное обращение по поводу этой рощи, и в одном из ответов нам сообщили, что эти деревья вырубили по поручению самого президента, - рассказывает один из жителей. – Да и вообще, мы находимся за кольцевой, президент сказал за МКАД высотки не строить. Появляются эти дома. Сказал деревья больше не вырубать. Сносят березовую рощу.

На встрече присутствовали и владельцы квартир уже возведенных домов «Си-трейдингом». Однако они стали на сторону не застройщика, а жителей Копища.

- Я когда покупал тут квартиру, это был 2015 год, то не знал всей ситуации, которая разворачивается вокруг. Сейчас бы я предпочел не иметь дело с «Си-трейдинг», - делится мужчина.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Отдельно местные жители высказались по поводу проблемной 25-этажки «Си-трейдинга». Напомним, что осенью 2018 года жители деревни Копище подали заявление в прокуратуру по поводу строительства 25-этажного дома вблизи их дворов. Местные утверждали, что дом №35 возводится незаконно на территории другой строящейся многоэтажки. Прокурорская проверка показала: в деле действительно допущена ошибка. 25-этажный дом №35 возводится частично на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома №32. Однако все разрешающие документы на проведение проектно-изыскательских работ и последующее строительство у застройщика были.

Невзирая на имеющиеся разрешения, прокуратура признала строительство дома №35 самовольным. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос. Дом спас президент, вмешавшись лично в эту ситуацию.

В интервью Николай Вашкевич рассказал о своей реакции на постановление о сносе: «А как бы вы отреагировали на новость о сносе уже почти построенного дома?».

- На самом деле, на тот момент дом не был построен от слова «совсем». Там начал только появляться первый этаж. Застройщик ждал месяцев 6 и сказал, что не будет ничего сносить. Мы обратились в исполком еще раз, и там нам ответили, что жители, которые купили квартиры в этом доме, просят его не сносить, - делится парень, который живет напротив проблемной 25-этажки.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

В целом у жителей претензии возникли не только к «Си-трейдинг», но и к застройщикам рядом.

- Нас сильно переуплотняют. Как такое возможно, что деревня численностью населения в 54 тысячи людей. Больше, чем в Монако. Обещают 16 этажей, строят 25. Там была роща, выросла китайская стена, в «Новой Боровой» каждый квартал переуплотнен. А поликлиники, школы и садики здесь нам никто не строит, - резюмируют жители. – Мы уверены, что этим интервью, этой статьей нас готовят к очередному уплотнению.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

«Застройщики говорят одно, а делают совсем другое»

Бурно отреагировали жители Грушевки на интервью с директором еше одной крупной строительной компании: ««В будущем логично сносить „хрущевки“, а на их месте строить современные дома». Откровенный разговор с директором «Датч Стар»». Однако практически все претензии местных жителей к застройщику сводятся к освобождению Грушевского сквера.


«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

- Скажем так: это интервью было последней каплей в том, насколько наши застройщики любят говорить одно, а делать совсем другое. И мне, как одному из жителей этого района, который уже на протяжении более 2 лет отстаивает этот сквер, захотелось высказаться. Захотелось показать застройщикам, что есть люди, которые считают совершенно иначе, чем нам говорит застройщик, - рассказывает Дмитрий, один из жителей Грушевки и активист по защите Грушевского сквера, автор проекта о жизни на Грушевке - "Грушвилль".

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Напомним, что борьба за сквер завершилась в пользу местных жителей. Замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич рассказал журналистам, что сквер сохранят полностью. С его слов, застройщику запретили строительство на территории зеленой зоны площадью 2,16 га. Так, «Датч Стар» возведет только 2 секции вместо 5. Их построят на пустыре.

В качестве компенсации застройщику выделили площадку в городе, где он сможет построить свои три секции. Как пояснили Realt.by в «Датч Стар», в связи с принятым решением проект будет пересмотрен.

- Мэр нашего города Анатолий Сивак нам подтвердил, что действующим ПДП на этом участке является документ 2004 года. И пока никаких общественных обсуждений по изменениям не было. Также Закон о растительном мире гласит, что в скверах нельзя размещать никакие постройки и строительные сооружения. И вот статью этого закона раньше власти не замечали. То есть эти две новые секции никак не могли в этом доме появиться, - делится активист.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Только в этом законе, в старой публикации, есть момент: не допускается уменьшение озелененных территорий сквера. То есть если застройщик отрезает часть сквера, то он должен ее «нарастить» с другой стороны. Однако в 2018 году была принята поправка, которая запрещала любое строительство в скверах.

- Что мы сейчас в сквере видим: был закрыт один участок, где предполагалось строительство пяти секций, но благополучно поставили забор и на территории, которая была свободной. И далее, что самое интересное, вынесли туда еще и бытовой городок. Если мы посмотрим на кадастровую карту, то увидим, что участок «Датч Стара» заканчивается ровно по детскую площадку. Но застройщик считает, что это нормально разместить дальше свой бытовой городок. И еще огородить ту территорию, которая к ним не относится, - делится мужчина.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Коллизия заключается в том, что есть решение администрации города на возвращение территории сквера, но с другой - не отозванные разрешения на строительные работы на данном участке.

Однако есть вопросы и к архитектурному проекту жилого комплекса.

- В интервью директор компании говорит, что на данной территории планировался очень сложный архитектурный проект. Не вопрос. По проектной декларации, которая вышла в 2013 году, говорится, что здесь будет 11-секционный 18-20-этажный жилой дом. По последней декларации нам хотят поставить здесь уже 16-секционный дом, - делится мужчина. – Нам говорили изначально, что здесь планировался дом с хорошими дизайнерскими качествами, хорошей облицовкой. Но, к сожалению, как это часто бывает... И это относится не только к «Датч Стар», это претензия ко всем застройщикам которые на 3D-визуализации делают одно, а по факту получаем другое.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Первоначальный проект ЖК «Гранд Хаус» действительно гармонично вписывается в сквер (или наоборот). Однако на последнем рендере добавляется 5 секций, которые залезают на территорию сквера, а также детский сад, который также должен был располагаться на территории сквера.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Возникли у местных жителей и вопросы к обеспечению безопасности на строительном объекте. К примеру, башенный кран стоит прямо над перекрестком улиц с пешеходными переходами, хотя вокруг него должен выдерживаться приличный радиус огражденной зоны безопасности.

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

— Вот показательная ситуация с директором «Датч Стар». Я в деревне сделал 15 скворечников. Вот они висят над нами. Привез сюда, позвонил в Зеленстрой, там мне дали разрешение повесить. Обратился в администрацию района, они в течении 10 дней также дали разрешение, чтобы повесить скворечники. Мы что делаем: 10 скворечников планируем вешать на неогражденной территории, 5 на огражденной – все-таки сквер один. Пишу Заморцу (директор «Датч Стар» - прим. ред.), мол, разрешите войти и повесить? Он говорит – нет. Второй раз пишу: «Может, вы одумались?». Он говорит: «Я один раз сказал, второй раз повторять не буду», - рассказывает один из местных жителей. – А знаете, какие обороты он в первом разе применял? Посторонним лицам доступ на территорию строительной площадки запрещен. То есть он это строительной площадкой считает. Людям в алкогольном и наркотическом опьянении тоже запрещено. И во избежание несчастных случаев… То есть мы готовы были бы вам помочь, но не можем этого сделать...

«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правозащитники назвали число задержанных с начала предвыборной кампании в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика