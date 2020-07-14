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«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
14.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те, кто живет рядом с площадками, где сейчас работают эти строительные компании. Люди хотели рассказать свое видение ситуации. Мы решили дать им возможность высказать точку зрения на застройку Минска.
«Мы все делали за свои деньги»
В конце мая на нашем портале вышло большое интервью с директором ООО «СИ-трейдинг»:
- Вообще, когда мы пришли в д. Копище, здесь было много старых полуветхих домов, не было дорог, магазинов и других объектов инфраструктуры. Когда мы стали выяснять у местных жителей, хотели бы они переселиться в современные квартиры в многоэтажных домах, многие отвечали утвердительно. Но всегда находились 3−5 инициативных жителей, которые отстроили себе коттеджи, считай, в Минске и, конечно, против сноса. Основной их аргумент: эти старые дома — это историческое наследие. Но какое же это историческое наследие? Это в большинстве своем ветхие строения без коммуникаций, собственники не были против сноса. Но несколько семей смогли отстоять этот участок во время общественного обсуждения. Сейчас это выглядит как минимум странно: со всех сторон жилые кварталы, и в центре маленький пятачок старых хат и пару свежих дорогих коттеджей, - рассказал в интервью директор «Си-трейдинг».
Местным жителям слова Николая Вашкевича сильно не понравились, и они решили «дать ответ».
- Очень возмущает, что в каждой статье, которая идет о деревне Копище, немножко лоббируется тема того, что мы деревня, в которой одни несчастные дома, что нас уже давно пора снести. Великие застройщики – боги, а мы просто засоряем эту территорию, - делится одна из местных жительниц. – Каждая статья лоббирует, что мы мешаем жить таким замечательным застройщикам.
Возмущены люди и тем, что, по их мнению, власти покрывают застройщиков. Один из жителей продемонстрировал большую стопку писем, которые получил от чиновников. А вопрос вот в чем: мужчина установил двухметровый забор у своего участка. Однако рядом «нарастили» дорогу, и теперь этот забор стал людям по колено.
- Я собираю в неделю на своем участке по мешку бутылок. А у меня стопка отписок: от природных ресурсов, облисполком, райисполком… - делится мужчина. – То, что эти застройщики провели тут дорогу, асфальт положили и тому подобное – вранье. Все мы делаем за свои средства – и газ, и воду.
По словам жителей, в 2009 году кооператив провел в Копище газ за свои деньги и сделал ветки к каждому дому. А один из домов, в котором выделяли квартиры для силовиков, подключился к этой ветке. То же самое с центральной канализацией: собиралось по 5-6 домов, делали проект и прокладывали канализацию.
— Вот этот Вашкевич говорит, что он сети прокладывал. Вот здесь лежит у нас центральная канализация, и ее увеличивали за счет государства, делали больше объем, потрачены были государственные деньги, чтобы эти дома подсоединить. Так что он вел? Свои деньги сюда вкладывал? Нет. Государство выделяло, - рассказывает один из местных жителей. - Мы все сбрасывались деньгами, чтобы сделать проект, и нам провели здесь газ, свет, воду. С 2005 по 2010 гг. мы все делали за свои деньги.
Жители говорят, что с подключением новых высоток уже идут перепады в мощностях. Если по воде спасают скважины, которые есть у многих домов, то вот с электричеством наблюдаются большие проблемы: когда греешь еду в микроволновке, начинают мигать все лампочки в доме.
- Раз Вашкевич такой умный, то пусть поставит здесь трансформаторы «тысячники», а не на 250, как сейчас стоят. Увеличивай мощности, пожалуйста. Так нет же ж, он может только сказать, - продолжает мужчина. – А асфальт? Говорит, мол, асфальт тут проложил. Вон, мужчина, который живет в конце деревни, за свои деньги сделал асфальтную дорогу на выезд на Валерьяново, а эти строители, когда вели сети, заузили ее до 3 метров, что две машины разъехаться не могут.
Возмутили местных жителей и слова директора строительной компании, что практически все люди из Копища были согласны на снос деревни. Не согласных было только 5 жителей, которые построили себе коттеджи.
- Когда мы создавали здесь коллектив застройщиков, то были включены сюда около 75 домов. Все хотели провести коммуникации и ни о каком сносе не думали. Была проблема, что исполком здесь одно время не разрешал проводить реконструкцию домов. Потом разрешение дали, правда. И вот сейчас здесь 70% – это те дома, которые успели сделать ремонт, а 20% — это те, кому еще санстанция и прочие ведомства не дают разрешение на снос и реконструкцию. То есть для сноса нужно 95% ветхости, а ему пишут 90%. Но уезжать отсюда никто не хочет, - делятся местные жители.
В целом на снос "Си-трейдингу", по словам местных жителей, дали добро только 5 семей. В основном это те, у кого земля была не в собственности, а в пожизненном наследовании.
- Вообще в 2003 году мы, как жители, разрешили тут строительство. Мы бы могли сказать «нет», но мы сказали «да», потому что понимаем, что людям нужно где-то жить. У нас было только одно условие: к деревне ближе маловысотные строения, и с постепенным повышением туда дальше. Но все сделано с точностью наоборот – многоэтажки прямо в нос. Вот это же безобразие! Мало того, что это девятиэтажка, так еще и гору насыпали, куда поставили этот дом. Люди идут по этой горе и фотографируют, кто на своем участке в грядках ковыряется, - рассказывает местная жительница.
На месте «служебного» дома, про который идет речь выше, раньше была березовая роща. Ее вырубили за 2 дня до подписания ПДП.
- У нас было коллективное обращение по поводу этой рощи, и в одном из ответов нам сообщили, что эти деревья вырубили по поручению самого президента, - рассказывает один из жителей. – Да и вообще, мы находимся за кольцевой, президент сказал за МКАД высотки не строить. Появляются эти дома. Сказал деревья больше не вырубать. Сносят березовую рощу.
На встрече присутствовали и владельцы квартир уже возведенных домов «Си-трейдингом». Однако они стали на сторону не застройщика, а жителей Копища.
- Я когда покупал тут квартиру, это был 2015 год, то не знал всей ситуации, которая разворачивается вокруг. Сейчас бы я предпочел не иметь дело с «Си-трейдинг», - делится мужчина.
Отдельно местные жители высказались по поводу
Невзирая на имеющиеся разрешения, прокуратура признала строительство дома №35 самовольным. Решения Минского райисполкома о разрешении проектирования и строительства отменены, а объекту был предписан снос. Дом спас президент, вмешавшись лично в эту ситуацию.
В интервью Николай Вашкевич рассказал о своей реакции на постановление о сносе: «А как бы вы отреагировали на новость о сносе уже почти построенного дома?».
- На самом деле, на тот момент дом не был построен от слова «совсем». Там начал только появляться первый этаж. Застройщик ждал месяцев 6 и сказал, что не будет ничего сносить. Мы обратились в исполком еще раз, и там нам ответили, что жители, которые купили квартиры в этом доме, просят его не сносить, - делится парень, который живет напротив проблемной 25-этажки.
В целом у жителей претензии возникли не только к «Си-трейдинг», но и к застройщикам рядом.
- Нас сильно переуплотняют. Как такое возможно, что деревня численностью населения в 54 тысячи людей. Больше, чем в Монако. Обещают 16 этажей, строят 25. Там была роща, выросла китайская стена, в «Новой Боровой» каждый квартал переуплотнен. А поликлиники, школы и садики здесь нам никто не строит, - резюмируют жители. – Мы уверены, что этим интервью, этой статьей нас готовят к очередному уплотнению.
«Застройщики говорят одно, а делают совсем другое»
Бурно отреагировали жители Грушевки на интервью с директором еше одной крупной строительной компании:
- Скажем так: это интервью было последней каплей в том, насколько наши застройщики любят говорить одно, а делать совсем другое. И мне, как одному из жителей этого района, который уже на протяжении более 2 лет отстаивает этот сквер, захотелось высказаться. Захотелось показать застройщикам, что есть люди, которые считают совершенно иначе, чем нам говорит застройщик, - рассказывает Дмитрий, один из жителей Грушевки и активист по защите Грушевского сквера, автор проекта о жизни на Грушевке -
В качестве компенсации застройщику
- Мэр нашего города Анатолий Сивак нам подтвердил, что действующим ПДП на этом участке является документ 2004 года. И пока никаких общественных обсуждений по изменениям не было. Также Закон о растительном мире гласит, что в скверах нельзя размещать никакие постройки и строительные сооружения. И вот статью этого закона раньше власти не замечали. То есть эти две новые секции никак не могли в этом доме появиться, - делится активист.
Только в этом законе, в старой публикации, есть момент: не допускается уменьшение озелененных территорий сквера. То есть если застройщик отрезает часть сквера, то он должен ее «нарастить» с другой стороны. Однако в 2018 году была принята поправка, которая запрещала любое строительство в скверах.
- Что мы сейчас в сквере видим: был закрыт один участок, где предполагалось строительство пяти секций, но благополучно поставили забор и на территории, которая была свободной. И далее, что самое интересное, вынесли туда еще и бытовой городок. Если мы посмотрим на кадастровую карту, то увидим, что участок «Датч Стара» заканчивается ровно по детскую площадку. Но застройщик считает, что это нормально разместить дальше свой бытовой городок. И еще огородить ту территорию, которая к ним не относится, - делится мужчина.
Коллизия заключается в том, что есть решение администрации города на возвращение территории сквера, но с другой - не отозванные разрешения на строительные работы на данном участке.
Однако есть вопросы и к архитектурному проекту жилого комплекса.
- В интервью директор компании говорит, что на данной территории планировался очень сложный архитектурный проект. Не вопрос. По проектной декларации, которая вышла в 2013 году, говорится, что здесь будет 11-секционный 18-20-этажный жилой дом. По последней декларации нам хотят поставить здесь уже 16-секционный дом, - делится мужчина. – Нам говорили изначально, что здесь планировался дом с хорошими дизайнерскими качествами, хорошей облицовкой. Но, к сожалению, как это часто бывает... И это относится не только к «Датч Стар», это претензия ко всем застройщикам которые на 3D-визуализации делают одно, а по факту получаем другое.
— Вот показательная ситуация с директором «Датч Стар». Я в деревне сделал 15 скворечников. Вот они висят над нами. Привез сюда, позвонил в Зеленстрой, там мне дали разрешение повесить. Обратился в администрацию района, они в течении 10 дней также дали разрешение, чтобы повесить скворечники. Мы что делаем: 10 скворечников планируем вешать на неогражденной территории, 5 на огражденной – все-таки сквер один. Пишу Заморцу (директор «Датч Стар» - прим. ред.), мол, разрешите войти и повесить? Он говорит – нет. Второй раз пишу: «Может, вы одумались?». Он говорит: «Я один раз сказал, второй раз повторять не буду», - рассказывает один из местных жителей. – А знаете, какие обороты он в первом разе применял? Посторонним лицам доступ на территорию строительной площадки запрещен. То есть он это строительной площадкой считает. Людям в алкогольном и наркотическом опьянении тоже запрещено. И во избежание несчастных случаев… То есть мы готовы были бы вам помочь, но не можем этого сделать...
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей
Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те,...
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