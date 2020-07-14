«Это интервью было последней каплей». Высказывания директоров некоторых строительных компаний сильно возмутили местных жителей

Источник материала: realt.by

Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те, кто живет рядом с площадками, где сейчас работают эти строительные компании. Люди хотели рассказать свое видение ситуации. Мы решили дать им возможность высказать точку зрения на застройку Минска.

«Мы все делали за свои деньги»

В конце мая на нашем портале вышло большое интервью с директором ООО «СИ-трейдинг»: «Себестоимость „квадрата“ высотки — $ 600». Большой разговор с директором ООО «СИ-трейдинг» о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика » . Николай Вашкевич рассказал про создание компании, про дом, который признали «самостроем» в Копище, но потом дали достроить, а также как «СИ-трейдинг» помог жителям Копища с водопроводом и дорогой.

- Вообще, когда мы пришли в д. Копище, здесь было много старых полуветхих домов, не было дорог, магазинов и других объектов инфраструктуры. Когда мы стали выяснять у местных жителей, хотели бы они переселиться в современные квартиры в многоэтажных домах, многие отвечали утвердительно. Но всегда находились 3−5 инициативных жителей, которые отстроили себе коттеджи, считай, в Минске и, конечно, против сноса. Основной их аргумент: эти старые дома — это историческое наследие. Но какое же это историческое наследие? Это в большинстве своем ветхие строения без коммуникаций, собственники не были против сноса. Но несколько семей смогли отстоять этот участок во время общественного обсуждения. Сейчас это выглядит как минимум странно: со всех сторон жилые кварталы, и в центре маленький пятачок старых хат и пару свежих дорогих коттеджей, - рассказал в интервью директор «Си-трейдинг».

Местным жителям слова Николая Вашкевича сильно не понравились, и они решили «дать ответ».