Сегодня ЦИК назовет кандидатов в президенты Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 июля, Центризибрком проведет регистрацию кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендует семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.



Фото: Глеб малофеев, TUT.BY

Все семеро смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами.

После проверки подписей вопросы возникли к Валерию Цепкало — из 160 тысяч сданных им подписей комиссии признали действительными лишь 75 тысяч. Штаб Цепкало, перепроверяя забракованные подписи, обнаружил допущенные членами территориальных комиссий ошибки и нарушения. По данным штаба, в некоторых районах подписи проверялись с ксерокопии подписных листов, а претензии комиссий о том, что даты подписанты ставили не собственноручно, не подкреплены оценками экспертов.

Штаб претендента направил жалобу в ЦИК, подкрепив ее тысячей заявлений граждан, чьи подписи были признаны недействительными. Там считают, что правовых оснований для отказа экс-дипломату в регистрации кандидатом в президенты по подписям нет.

Накануне также стало известно, что у ЦИК нет вопросов к документам, поданным для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата. Как отметили его доверенные лица, все документы, в том числе декларация, в порядке, формальных оснований для отказа в регистрации нет.

А что дальше?

После регистрации кандидаты в президенты могут начинать агитацию. Правда, в этом году для агитации местные власти выделили не самые удобные площадки . Ни в Минске, ни в одном областном центре нельзя агитировать в центре города.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала «поблагодарить» за это Сергея Тихановского и Николая Статкевича, имея в виду, что блогер «превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия» в центре города.

— Причем лично я за что боролась, на то и напоролась, потому что я ратовала за демократию, а ко мне собрались прийти домой под видом пикета и сбора подписей. Поэтому, когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий. Не надо никогда принимать демократические решения за попустительство, за возможность вести себя недипломатично и не по правилам, — заявила Ермошина.

Кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. И до 19 июля должны представить в печатные СМИ, определенные Центральной комиссией, тексты предвыборных программ для опубликования.