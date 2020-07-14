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Сегодня ЦИК назовет кандидатов в президенты Беларуси
14.07.2020 09:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 14 июля, Центризибрком проведет регистрацию кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендует семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.
Все семеро смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами.
После проверки подписей вопросы возникли к Валерию Цепкало — из 160 тысяч сданных им подписей комиссии признали действительными лишь 75 тысяч. Штаб Цепкало, перепроверяя забракованные подписи,
Штаб претендента направил жалобу в ЦИК, подкрепив ее тысячей заявлений граждан, чьи подписи были признаны недействительными. Там считают, что правовых оснований для отказа экс-дипломату в регистрации кандидатом в президенты по подписям нет.
Накануне также стало известно, что у ЦИК нет вопросов к документам, поданным для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата. Как
А что дальше?
После регистрации кандидаты в президенты могут начинать агитацию. Правда, в этом году для агитации местные власти выделили не самые удобные
Глава ЦИК Лидия Ермошина
— Причем лично я за что боролась, на то и напоролась, потому что я ратовала за демократию, а ко мне собрались прийти домой под видом пикета и сбора подписей. Поэтому, когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий. Не надо никогда принимать демократические решения за попустительство, за возможность вести себя недипломатично и не по правилам, — заявила Ермошина.
Кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. И до 19 июля должны представить в печатные СМИ, определенные Центральной комиссией, тексты предвыборных программ для опубликования.
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На удостоверение кандидата претендует семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и...
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