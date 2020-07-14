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Гуцериев увеличил в 2 раза «колесные» поставки нефти в Беларусь

14.07.2020 10:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом полугодии Беларусь увеличила покупку российской нефти железнодорожным транспортом. Это следует из отчета ценового агентства Argus.

В предыдущие годы «колесные» отгрузки российской нефти за рубеж неуклонно снижались, поскольку производители переходили на более дешевую трубопроводную транспортировку сырья. В этом году ситуация несколько изменилась. Поставки увеличились вследствие отгрузки дополнительных объемов в Беларусь в условиях приостановки трубопроводной прокачки нефти крупнейших российских поставщиков в январе — марте из-за ценовых разногласий. Рост пришелся на поставки компаний группы «Сафмар» на Мозырский НПЗ — до 513 тыс. тонн, или на 320 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева оказались ключевые поставщиками российской нефти в Беларусь в первом квартале 2020 года. За первый квартал они поставили около 1 млн тонн нефти, что сопоставимо с годовым планом. В апреле, когда Минск и Москва договорились по цене, «Сафмару» запретили направлять сырье на НПЗ в Мозыре и Новополоцке в большом количестве. В итоге Лукашенко пришлось заступился за Гуцериева и попросить российское руководство его не гнобить.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом полугодии Беларусь увеличила покупку российской нефти железнодорожным транспортом. Это следует из отчета ценового агентства Argus.
 
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