Свое место найти трудно. Попробовали запарковать MINI Cooper во дворах элитных новостроек

Источник материала: realt.by

Во многих современных новостройках ожидаемо есть проблемы с парковкой. В прошлый раз мы убедились в этом на практике , проехав по нескольким новым жилым комплексам Минска в компании VW Tiguan. Не всегда есть место вблизи жилых домов, а долго идти от парковки до дома люди не хотят. В результате ставят свои машины впритык, а иногда на тротуарах и даже газонах. С тем, что в Минске не хватает пространства для машин, приходится как-то мириться. Возможно, в элитных новостройках с местами получше?

Мы попросили коллег с av.by провести мини-экспедицию по престижным районам столицы. Они выбрали для этого MINI Cooper 5 door. С одной стороны, он не утилитарно-народный, а сугубо имиджевый. Все же MINI относится именно к тем автомобилям, которые покоряют дизайном и в которые влюбляются с первого взгляда, а это значит, что на фоне элитных новых комплексов он будет смотреться стильно, модно, молодежно. Во-вторых, в поисках парковки он крайне удобен за счет своих габаритов и маневренности. И, наконец, по части оснащения культовый малыш опционально укомплектован видеокамерой заднего хода, сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC), а еще парковочным помощником. Сегодня посмотрим, как он справится с таким арсеналом в реальных условиях.



«Маяк Минска» : сколько людей — столько и машин : сколько людей — столько и машин Жилой комплекс функционирует практически полностью. Дома расположены в престижной части города рядом с лесопарковой зоной, всего в 2 минутах ходьбы от станции метро «Восток» и главного проспекта Минска. На первом этаже располагаются коммерческие помещения, а из квартир открывается потрясающий вид на реку и лес. Звучит впечатляюще, если бы не одно «но». Каждый свободный клочок разрешенных в квартале парковок занят машинами, так что даже компактных размеров MINI нервно колесит по всему району в поисках временного пристанища.







Ничего удивительного: сколько людей — столько и автомобилей, которым, естественно, требуются стоянки.



Например, в домах "Рафаэль" и "Пикассо" дворовую территорию облагородили под комфортную среду обитания, сделав что-то наподобие «город в городе». А бульвар Пикассо и вовсе представляет собой променад с арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства.







Однако с парковками дела обстоят напряженно. Внутри других домов комплекса и на внешних границах по всему периметру есть парковочные площадки, но найти там свободное место крайне проблематично даже днем буднего дня. Местами есть конусы, там, где их нет — тут же под машины идут тротуары.

Конечно, со скромными габаритами (ширина — 1727 мм, длина — 3982 мм, высота — 1425 мм) нашего MINI Cooper 5d можно заезжать на пятачки, которые другим недоступны. Но главное даже не это: отличная маневренность и малый радиус поворота позволяют парковаться в щели, оставленные отчаявшимися владельцами более крупных машин после тщетных попыток найти для себя место под солнцем.



Испробовать в деле систему помощи при парковке мы все же не рискнули, да и она предусмотрительно в этом отказывала, сигнализируя про опасность столкновения. Очень жаль: ведь парковочный помощник в «Мини» предусмотрен опционально. Сама по себе опция бесплатная, но её установка обязывает дооснащать машину парктрониками сзади и спереди, а это означает доплату в сумме 944 евро.



Eсли дополнительно установить еще и камеру заднего вида, то стоимость конкретно этой модели MINI увеличится на 473 евро (итоговая цена этого экземпляра с пакетом опций 31 944 евро — прим. ред). А вот если в этом смысл, мы решили проверить уже в других жилых комплексах, где будет посвободнее.



Vogue на Макаенка: элитное жилье, где ни выехать, ни въехать Этот жилой комплекс позиционируется как элитное жилье у Парка Челюскинцев . По адресу Макаенка, 12, уже началось заселение 3 огромных строений - это дома А, Б и В. На очереди сдача еще шести жилых «столбиков» с пристройками. Парковочные места предусмотрены как снаружи комплекса, так и на междомовых территориях.







Картинка с парковками не самая радужная. С одной стороны, машино-места находятся слегка на удалении от подъездов, но машины рабочих и жильцов заполонили все как внутри, так и снаружи. Пока мы осматривались, задумав активировать автопарковщик, свободное место быстро занял водитель на BMW X6, который оказался расторопнее.







Те, кому не хватило места, просто оккупируют тротуары там, где отсутствуют конусы. К мусорным контейнерам подъехать очень проблематично, а ситуацию усугубляют стройка, которая все еще продолжается, а это значит, что район разрастается, а свободных мест для машин не предвидится.







Жильцы открыто говорят : «Квартиры хорошие, но с парковками беда!» По утрам разъехаться с «заезжающими-выезжающими» — это целый квест. Люди надеются, что застройщик построит паркинг, чтобы решить вопрос с дефицитом машино-мест. Иначе с машиной в ЖК "Парк Желюскинцев" (дома Vogue относятся сейчас именно к нему) жить трудно.



Несмотря на маневренность MINI Cooper , на подъездных путях настолько плохая дорога, так что лавировать между машинами приходится аккуратно, а к бордюрам нужно подъезжать с исключительной осторожностью: дорожный просвет составляет 164 мм.



ЖК «Аркадия» Имея в арсенале доступных опций паркровочного помощника, в ЖК «Аркадия» тоже нет смысла искать свободное машино-место. В такой мегаплотной застройке без паркинга не обойтись, но, к счастью, он здесь имеется.







Как отметил один из жильцов, кто-то купил себе метры под личный транспорт на подземной стоянке, а остальные пытаются втиснуться туда, куда повезет. Да, во дворах стоят конусы, а также сделана разметка и «лежачие полицейские», но это не всегда спасает от нарушителей ПДД.







Иногда водители паркуются нос к носу с соседским авто или прямо на тротуаре. Даже таксисты заезжают и разворачиваются обратно, не решаясь пробираться поближе к подъездам. Нам же улыбнулась фортуна, и Mini успел занять освободившееся место рядом с Porsche. Главное — потом умудриться как-то выехать со двора.



Честно сказать, камерой заднего вида мы воспользовались, а вот парковочный помощник так и не пригодился: не нашлось подходящей стоянки для безопасной парковки. В тех ситуациях, когда места оказывалось впритык, ассистент его игнорировал.



«Олимпик Парк»: места есть и для своих, и для чужих ЖК «Олимпик Парк» — уникальный, многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий». На его территории предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Здесь не только уютная малоэтажная застройка, дворы без машин, паркинги с прямым доступом к панорамным швейцарским лифтам, хозкладовые для хранения велосипедов и колясок, но и полная безбарьерная среда. Пожалуй, это первый комплекс, где мы решись протестировать систему помощи при парковке, которой оборудован наш MINI Cooper.







Чтобы припарковаться без рук, нужно активировать тумблер на панели. Потом ассистент начинает диагностировать свободное пространство (как справа, так и слева). Получив одобрение на парковку, включаем задний ход, отпускаем руль — и парковочный помощник начинает пристраивать машину в нужное место. При этом нужно следить за индикацией, которая указывает, что следует медленно двигаться назад и притормаживать самостоятельно.







Сразу отметим: система помощи при парковке в этом MINI представлена в «лайтовой» версии, которая умеет делать лишь диагональную парковку — поставить с помощью него автомобиль перпендикулярно бордюру, увы, не получится. Впрочем, выехать самостоятельно из того места, куда ты припарковался, тоже нельзя. Плюс ко всему функция экстренного торможения в случае сокращения дистанции отсутствует, поэтому нужно вовремя притормаживать, контролируя обстановку по зеркалам и на камере заднего вида.



И все же даже такой полуавтономный помощник может оказаться очень кстати для малоопытных водителей: он смело направляет автомобиль строго по безопасной траектории, благодаря чему вам обеспечен идеальный заезд. Более того, вам не нужно поворачивать голову каждый раз, когда вы сдаете назад в узком месте или выезжаете из него, потому что опционная камера заднего вида обеспечивает четкую видимость сзади.



ЖК «Престижино» Если в трех первых комплексах приходилось тщательно изыскивать место для парковки в тесных дворах, то в ЖК "Престижино" все настолько продумано, что и покритиковать-то особо нечего. Сам комплекс расположен недалеко от метро «Якуба Коласа» и в окружении хрущевок выглядит как закрытый уютный квартал высокого статуса.







На въезде стоит шлагбаум и находится пункт охраны, подземные паркинги под каждым домом с возможностью попадания, не выходя на улицу, из гараж-стоянки в лифт своего подъезда. Также там предусмотрена гостевая парковка на прилегающей территории на 100 машино-мест и реализована концепция «двор без машин».







Если хотите припарковаться — вообще без проблем. Можно и с автопарковщиком. Для этого от водителя требуется минимум усилий: включить систему, проехать вдоль ряда с припаркованными автомобилями и, когда ассистент найдет место для парковки, убрать руки с руля, переведя селектор АКПП с Drive на Reverse по подсказкам на экране мультимедии. Ну и, конечно, активно работать педалью тормоза. На практике проверено: машина сама не остановится перед препятствием.



По данным производителя, парковочное место для MINI должно быть на 1 метр длиннее его кузова. Однако на практике достаточно и того, чтобы пространство оказалось длиннее где-то на 60 см.



*** Как ни странно, не во всех элитных новостройках вопрос с парковками решен до конца и так, как бы этого хотелось их жильцам. Поскольку все дома находились в центре города, где с машино-местами предсказуемо напряженка, то и скромные габариты пятидверного хэтчбека MINI Cooper оказались нам только на руку. Впрочем, как и система помощи при парковке. По сути, она помогала выбрать правильную траекторию заезда при диагональной парковке (тогда как продвинутые версии умеют даже сами переключать передачи). Согласитесь, штука полезная, только в мегаплотных застройках столицы с дефицитом машино-мест нужно быть с ней поаккуратнее. Ну и, конечно, благодаря яркому дизайну и стильному внешнему виду хэтчбек смотрелся вполне эксклюзивно на фоне престижных кварталов и дорогих авто вроде Porsche, Land Rover и Jaguar.