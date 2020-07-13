Правозащитники назвали число задержанных с начала предвыборной кампании в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Правозащитники насчитали с начала предвыборной кампании в Беларуси более 700 задержанных. Такие данные приведены в еженедельном отчете Белорусского Хельсинкского комитета и лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Правозащитники заявляют, что власти продолжают политику репрессий против участников мирных собраний, блогеров и политических активистов. С начала кампании число задержанных составило не менее 703 человек, из которых 129 были арестованы и 252 оштрафованы.

В стране, по данным правозащитников, 24 политзаключенных.

В отчете указано, что условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам честных, демократических выборов, а один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий президент Александр Лукашенко, фактически уже начал активную кампанию с использованием государственных средств массовой информации, а также ресурсов исполнительной «вертикали».

Правозащитники также получили ответ от ЦИК на свои предложения по повышению прозрачности избирательного процесса, включая процедуру подсчета голосов. В Центризбиркоме заявили, что предложения требуют внесения изменений в Избирательный кодекс.