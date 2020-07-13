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Правозащитники назвали число задержанных с начала предвыборной кампании в Беларуси
14.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники насчитали с начала предвыборной кампании в Беларуси более 700 задержанных. Такие данные приведены в еженедельном
Правозащитники заявляют, что власти продолжают политику репрессий против участников мирных собраний, блогеров и политических активистов. С начала кампании число задержанных составило не менее 703 человек, из которых 129 были арестованы и 252 оштрафованы.
В стране, по данным правозащитников, 24 политзаключенных.
В отчете указано, что условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам честных, демократических выборов, а один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий президент Александр Лукашенко, фактически уже начал активную кампанию с использованием государственных средств массовой информации, а также ресурсов исполнительной «вертикали».
Правозащитники также получили ответ от ЦИК на свои предложения по повышению прозрачности избирательного процесса, включая процедуру подсчета голосов. В Центризбиркоме заявили, что предложения требуют внесения изменений в Избирательный кодекс.
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Правозащитники насчитали с начала предвыборной кампании в Беларуси более 700 задержанных.
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