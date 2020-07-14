Что сказано в письме КГК, которое зачитали в ЦИК и из-за которого Бабарико отказали в регистрации

Источник материала: Tut.by

Виктору Бабарико на заседании ЦИК отказали в регистрации кандидатом в президенты. Причина — участие иностранной организации и иностранного финансирования в его кампании. Это стало известно из письма, которое в ЦИК прислал Комитет Госконтроля. Письмо во время заседания зачитала Лидия Ермошина. Приводим его содержание.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Письмо из органов

— В ЦИК поступило письмо КГК, в декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур ООО «Приватлизинг», «Системы обработки информации» и «Правовой диалог», — зачитала Ермошина.

Как сказано в письме, Бабарико непосредственно создал и руководил деятельностью организованной преступной группой из числа бывших и действующих руководителей ООО «Белгазпромбанк», члены которого зарегистрировали в офшорной юрисдикции Британских, Виргинских остров со счетами в банках Кипра, а также других государств сеть подконтрольных так называемых фирм-прокладок, через которые осуществлял вывод за рубеж и последующую легализацию средств, полученных преступных путем, в том числе от указанных выше белорусских субъектов хозяйствования.

Деятельность преступной организованной группы носила системный устойчивый характер, по тщательно проработанной схеме осуществлялись прокачки финансовых средств в размерах, превышающих десятки миллионов долларов, полученные таким образом незаконные доходы присваивались Бабарико, а также по его указанию передавались иным членам преступной группы.

Участие Бабарико в вышеуказанной преступной деятельности подтверждается изъятыми документальными материалами, вещественными доказательствами, а также показаниями лиц, причастных к деятельности ОПГ.

Установлено, что часть прибыли от функционирования указанных белорусских субъектов хозяйствования выводилась в виде дивидендов на счета иностранной кампании в Латвии, после чего — в адрес ее единственного учредителя — иностранные названия, Великобритания, со счетами на Кипре и в Литве.

Далее приводится протокол допроса советника директора Добролета о том, что команды на перечисление средств туда отдавал Бабарико. Согласно данным компетентных органов республики Кипр, полученных в декабре 2019 года, одним из владельцев «Бизнес-реновейшен» являлся председатель правления Белгазпромбанка Бабарико.

Всего в 2009—2019 годах на данные латвийские структуры партнерами организации перечислено порядка 9 миллиардов долларов дивидендов. Отправителями дивидендов значились указанные системы «Приватлизинг», «Системы обработки информации» и «Правовой диалог». После поступления денежных средств на счета латвийских коммерческих структур с целью сокрытия источников их происхождения и фактов обналичивания участники организованной преступной группы выводили их на сеть подконтрольных офшорных структур, что подтверждается полученными в ходе расследования уголовного дела материалами.

Также Бабарико являлся владельцем иностранных офшорных компаний, они перечисляются на Британских, Виргинских островах, на счетах которых через цепочку посреднических организаций аккумулировались денежные средства с этих организаций — «Приватлизинг», «Системы обработки информации» и «Правовой диалог».

Со счетов трех указанных офшорных структур Бабарико лично производил оплату за приобретение недвижимого имущества за рубежом, дорогостоящих картин, часов и драгоценностей. В частности, по данным компетентных органов Боснии и Герцеговины, в 2008—2012 за счет офшорной структуры Бабарико перечислено свыше 232 тысяч долларов, которые потрачены в коммерческих торговых центрах Вильнюса с использованных банковских карт владельцем которых был Бабарико.

Путем оплаты со счета принадлежащей ему офшорной компании в Турецкой республике приобретены по договору от 2009 года двое апартаментов. Установлены факты поступления в 2016—2017 годах на счета, принадлежащей Бабарико офшорной компании, денежные средства от иностранной компании по договору за сдачу в аренду находящейся в его собственности недвижимости в республике Кипр.

— Обо всем этом не говорится в декларации, — отметила глава ЦИК.

Кроме того, по данным КГК, Бабарико вкладывал выведенные средства в модернизацию семейного поместья — недвижимость в деревне Мочаново официально оформлена на сына, которое в 2009 году оценивалась в 327 тысяч долларов, а в 2015 — в 3 миллиона 151 доллар.

В письме КГК также сказано, что Бабарико, возглавляя Белгазпромбанк, за 2019−2020 годы получил денежные средства, не отраженные в декларации: 350 тысяч долларов от «Приватлизинга» в 2019 году и 190 тысяч долларов от этой же организации в 2020 году.

— Ну тут я могу только пошутить, что, как правило, взятки в налоговой декларации не отражаются, поэтому за это его нельзя винить, но тем не менее этот факт есть, — сказала Ермошина.

По данным КГК зампред правления банка Кузьмич указал, что в 2016—2020 передал лично Бабарико 1,3 миллиона рублей, полученные от директора «Активлизинга». Таким образом установлено, в 2019 году Бабарико получено не менее 450 тысяч долларов, которые не задекларированы. Также получены данные о несоответствии отдельных сумму доходов, указанных в декларации.

Также Госконтроль заявляет, что располагает фактами использованием Бабарико иностранной финансовой помощи. После официального увольнения с должности председателя правления банка, а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом в интересах избирательной кампании были использованы материальные и иные ресурсы указанного банка. Данный банк более, чем на 99% принадлежит двум акционерам — Газпрому РФ и Газпромбанку, то есть это почти целиком иностранное предприятие. Основу инициативной группы штаба претендента составили действующие сотрудники Белгазпромбанка — 582 работника, 35% от общей численности сотрудников учреждения, сказано в письме КГК.

— В этом нет ничего противозаконного, если люди будут работать в свободное от работы время, поэтому этот факт не имеет значения какого-то квалифицирующего, — отметила Ермошина. — Но есть другое. Вошедшие в состав группы сотрудники банка в служебное время с использованием технических средств Белгазпромбанка, оплачиваемых из ресурсов банка, осуществляли организационную и иную деятельность в интересах Бабарико: использовали водителя банка для решения вопросов работы штаба, подготовка тезисов, выступлений, интервью, размещение материалов в сети интернет, выполнение личных поручений. Указанные сведения подтверждены данными учета, копиями счетов по оплате банков операторов мобильной связи, сведениями банка о том, что все указанные работники не находились в отпусках. В действиях гражданина Бабарико усматривается нарушение ч.9 ст. 48 Избирательного кодекса. Так что указанные граждане не имеют права участвовать в выборах, — отметила глава ЦИК.

А документы есть?

Доверенное лицо и адвокат Виктора Бабарико Максим Знак, присутствовавший на заседании ЦИК, заявил, что штаб не знал о письме КГК. Но, как понимает штаб, информация, которая прозвучала, составляет предмет обвинения, но еще не была проанализирована судом.

— На данный момент говорить, что эти данные соответствуют действительно, нет оснований. Если только в этом письме не содержатся конкретные факты, которые позволяют говорить, что информация, указанная в декларации, не соответствует действительности. Согласно Избирательному кодексу, это две группы фактов: либо не указаны доходы, полученные за 2019 год на сумму свыше 20%, либо не указана недвижимость, акции каких-то организаций. Насколько мы видим из представленной информации, там нет выписок из реестра, не указано, что Бабарико является владельцем каких-то организаций. Если указано, что якобы белорусские компании ему подконтрольны, так мы видели уже публикацию о данных учредителей — там нет Виктора Дмитриевича. Если действительно в информации КГК идет речь о компаниях, которые якобы подконтрольны Бабарико, то, возможно, это предмет для изучения в уголовном деле, но это не прямое основание [для нерегистрации] с точки зрения Избирательного кодекса, — сказал адвокат.

Знак отметил, что прозвучавшая сумма 350 тысяч долларов, уже упоминалась в «спецрасследовании» ОНТ. Но обвинение все еще работает, собираются доказательства.

— Мы хотим обратить внимание ЦИК, что в Избирательном кодексе есть причины для отмены регистрации. Если эти сведения, которые прозвучали, подтвердятся судом или документами, то в любой момент можно отменить регистрацию лица в качестве кандидата. В данный момент нет оснований. Что касается второй причины для отмены регистрации — участие иностранных граждан и организаций, то, насколько мы понимаем, говорится о том, что сотрудники Белгазпромбанка вступили в инициативную группу и как члены группы что-то делали в интересах избирательной кампании. Видимо, совершали звонки с корпоративных телефонов, может быть, ездили на машинах, которые им выделил банк.

Но если речь об активности членов инициативной группы, то большинство членов групп всех кандидатов являлись сотрудниками, не освобожденными от основной деятельности. Если кто-то из них при этом использовал служебный телефон, то это нарушение трудовой дисциплины, за которое работник может быть наказан нанимателем, но это не финансирование со стороны иностранного лица. Все эти граждане являются гражданами Беларуси, даже если они каким-то образом использовали имущество нанимателя, не санкционировав с ним, мы не видим в этом финансирования со стороны иностранной организации. Поэтому не доказано финансирование со стороны иностранной организации, даже если белорусский банк, какие-то его работники участвовали в кампании, — заявил Знак и попросил зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом.

Лидия Ермошина заметила, что ЦИК выносит не приговор, а устанавливает были ли незаконно полученные доходы, имеются ли юрлица, основанные кандидатом, за которые он не отчитался.

— Получить информацию мы от иностранной компании не можем — они нам не ответят, получать мы ее может только у тех органов, которые обладают соответствующими правовыми договорами с другими государствами и могут получать документы. Поэтому и пользуемся данными КГК. Мы можем говорить, что взятки не обязательно декларировать, но иностранные организации положено декларировать, если они основаны, — отметила Ермошина. Она также еще раз подчеркнула, что в письме КГК указаны названия иностранных компаний, где владельцем является Виктор Бабарико.

Максим Знак предложил сделать запрос в офшорные компании и проверить эту информацию.

— Спасибо, но мы доверяем органам, ведущим это расследование, — заявила глава ЦИК.

После этого все члены ЦИК единогласно проголосовали против регистрации Бабарико кандидатом в президенты.