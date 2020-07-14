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Дмитриев: Речь перед ЦИК написал заранее. Это то, что мне писали и говорили люди весь последний месяц

14.07.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Андрей Дмитриев стал кандидатом в президенты и сказал журналистам, что «ставить точку с Бабарико и Цепкало рано».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По признанию Дмитриева, сегодняшнюю речь перед заседанием ЦИК, в которой он призвал отпустить политзаключенных, написал заранее: «Это то, что мне писали и говорили люди весь последний месяц».

Отвечая на вопрос про возможное объединение с другими кандидатами в президенты, Дмитриев сказал, что будет вести переговоры.

— И рано ставить точку с Бабарико и Цепкало. Мне нравится, как они борются за голоса, за людей, — отметил кандидат в президенты.

По его словам, сняться с выборов он готов только в том случае, если будет ощущение, что это что-то изменит.

— Власть пытается сделать выборы незаметными. И этого от нас ждут. Не дождутся. В стране катастрофа. Люди все чаще говорят детям: уезжайте, — добавил Андрей Дмитриев.

Он также призвал белорусов массово идти в наблюдатели на выборах.

 
 
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- И рано ставить точку с Бабарико и Цепкало. Мне нравится, как они борются за голоса, за людей, - отметил кандидат в президенты.
 
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