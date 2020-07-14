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Дмитриев: Речь перед ЦИК написал заранее. Это то, что мне писали и говорили люди весь последний месяц
14.07.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Андрей Дмитриев стал кандидатом в президенты и сказал журналистам, что «ставить точку с Бабарико и Цепкало рано».
По признанию Дмитриева,
Отвечая на вопрос про возможное объединение с другими кандидатами в президенты, Дмитриев сказал, что будет вести переговоры.
— И рано ставить точку с Бабарико и Цепкало. Мне нравится, как они борются за голоса, за людей, — отметил кандидат в президенты.
По его словам, сняться с выборов он готов только в том случае, если будет ощущение, что это что-то изменит.
— Власть пытается сделать выборы незаметными. И этого от нас ждут. Не дождутся. В стране катастрофа. Люди все чаще говорят детям: уезжайте, — добавил Андрей Дмитриев.
Он также призвал белорусов массово идти в наблюдатели на выборах.
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Дмитриев: Речь перед ЦИК написал заранее. Это то, что мне писали и говорили люди весь последний месяц
- И рано ставить точку с Бабарико и Цепкало. Мне нравится, как они борются за голоса, за людей, - отметил кандидат в президенты.
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