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Расписание. Кого и когда из кандидатов в президенты можно будет услышать на радио и увидеть по ТВ

14.07.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидаты в президенты Беларуси выступят по радио и телевидению по два раза. Где и когда состоится трансляция, определили путем жеребьевки во время заседания Центральной избирательной комиссии 14 июля. Публикуем расписание.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зарегистрированным кандидатам в президенты Беларуси предоставляется возможность дважды выступить в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» и дважды — в эфире первого канала белорусского радио.

Кандидат Радио ТВ
Андрей Дмитриев 20 июля с 8.30 до 9.00 21 июля 18.30 до 19.00
29 июля с 8.00 до 8.30 28 июля с 17.30 до 18.00
Анна Канопацкая 22 июля с 8.00 до 8.30 21 июля 17.30 до 18.00
27 июля с 8.00 до 8.30 28 июля 18.30 до 19.00
Светлана Тихановская 20 июля с 8.00 до 8.30 21 июля с 17.00 до 17.30
29 июля с 8.30 до 9.00 28 июля с 18.00 до 18.30
Сергей Черечень 22 июля с 8.30 до 9.00 21 июля с 18.00 до 18.30
27 июля с 8.30 до 9.00 28 июля с 17.00 до 17.30

Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления.

Напомним, 14 июля в ЦИК прошло заседание по регистрации кандидатами в президенты. Не зарегистрировали двоих: Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко единогласно зарегистрировали.

 
 
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Зарегистрированным кандидатам в президенты Беларуси предоставляется возможность дважды выступить в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» и дважды - в эфире...
 
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