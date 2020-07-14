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Расписание. Кого и когда из кандидатов в президенты можно будет услышать на радио и увидеть по ТВ
14.07.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидаты в президенты Беларуси выступят по радио и телевидению по два раза. Где и когда состоится трансляция, определили путем жеребьевки во время заседания Центральной избирательной комиссии 14 июля. Публикуем расписание.
Зарегистрированным кандидатам в президенты Беларуси предоставляется возможность дважды выступить в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» и дважды — в эфире первого канала белорусского радио.
Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления.
Напомним, 14 июля в ЦИК
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Зарегистрированным кандидатам в президенты Беларуси предоставляется возможность дважды выступить в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» и дважды - в эфире...
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