Штаб Бабарико: Не допустив его к выборам, власть подтвердила его победу

Источник материала: Tut.by

Не допустив Виктора Бабарико к выборам, власть подтвердила его победу, заявили в штабе экс-банкира.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 14 июля ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Штаб экс-банкира заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в суде .

Координатор штаба Мария Колесникова во время пресс-конференции заявила, что нерегистрация Виктора Бабарико — прямой знак того, что «власть боится» и вместо реальной борьбы за голоса избирателей устраивает кампанию преследования альтернативных и политических конкурентов и собственного народа.

— Режим забирает людей с улиц и увозит на автомобилях без номеров, гнобит несогласных, создает иллюзию легитимности и силой принуждает людей к выбору, который они уже не хотят делать. Не допустив Виктора, власть подтвердила свой страх, подтвердила, что больше не может контролировать поведение людей на избирательных участках. Не допустив Виктора к выборам, власть подтвердила победу Виктора. Сейчас мы точно знаем, что нас - большинство, власти — меньшинство, поэтому всех сильных кандидатов они не допускают, — заявила Колесникова. — Сегодня всем нам плюнули в лицо и попытались отнять наше будущее и нашу надежду.

В штабе призвали не оставаться дома 9 августа, а пойти голосовать. Кроме того, команда Бабарико подготовит жалобу в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК и зарегистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меру всем политзаключенным, установить на участках камеры, разрешить фотографировать журналы учета явки.

Представители штаба заявили, что пока не объединяются с другими штабами. Максим Знак озвучил план команды Бабарико: поддержка кампаний по организации честных выборов, активное использование права на агитацию, участие в процедуре голосования.