Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность Такое мнение сегодня высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, посещая предприятие. Есть спрос на продукцию, расширяется ее ассортимент, увеличилось и...

Такое мнение сегодня высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, посещая предприятие. Есть спрос на продукцию, расширяется ее ассортимент, увеличилось и количество рабочих мест. Еще одним объектом посещения стала Лидская обувная фабрика. Здесь выпускают не только кроссовки, но и обувь из натуральных материалов, в том числе из льна, а также различную спецобувь. Сегодня на предприятии большая кредиторская задолженность, но есть и перспектива развития. Осваиваются новые рынки сбыта, проводится оптимизация производства.Заместитель премьер-министра также ознакомился с работой и планами по развитию ряда других предприятий Лидского района различной формы собственности.