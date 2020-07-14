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Перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность

14.07.2020 17:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Такое мнение сегодня высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, посещая предприятие. Есть спрос на продукцию, расширяется ее ассортимент, увеличилось и количество рабочих мест. Еще одним объектом посещения стала Лидская обувная фабрика. Здесь выпускают не только кроссовки, но и обувь из натуральных материалов, в том числе из льна, а также различную спецобувь. Сегодня на предприятии большая кредиторская задолженность, но есть и перспектива развития. Осваиваются новые рынки сбыта, проводится оптимизация производства. 

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Кризиса нет. Люди или коллектив, который понимает перспективу своего ближайшего, а может кто-то видит и на стратегию, там уже кризис пройден. Там есть сейчас задачи, которые надо решать. Сложные, непростые, но их надо решать".

Заместитель премьер-министра также ознакомился с работой и планами по развитию ряда других предприятий Лидского района различной формы собственности.

 
 
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Такое мнение сегодня высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров, посещая предприятие. Есть спрос на продукцию, расширяется ее ассортимент, увеличилось и...
 
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