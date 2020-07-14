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Цепкало: Мы не питаем иллюзий по решению Верховного суда по нашей жалобе на нерегистрацию

14.07.2020 17:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У команды Валерия Цепкало нет иллюзий относительно решения Верховного суда по поводу жалобы на нерегистрацию его кандидатом в президенты, но команда смогла зафиксировать все юридические нарушения и готова передать информацию в международные организации. Об этом Цепкало заявил в видеообращении.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Цепкало заявил, что будет подавать жалобу в Верховный суд на решение ЦИК о его нерегистрации.

— Но мы не питаем никаких иллюзий в отношении того, какое решение он вынесет. У нас нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира. У нас, к сожалению, есть только одна власть, она же является и исполнительной, и законодательной, и судебной. Но мы в этот раз смогли зафиксировать все юридические нарушения, к которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы. И мы передадим эти заключения вместе со списком тех людей, которые принимали участие в фальсификациях выборов, и в международные суды, и в международные организации, — заявил Цепкало.

Экс-глава ПВТ в своем обращении привел в пример историю коллаборантов, чьи родственники после войны «бегали по различным архивам и просили удалить фотографии и информацию о родственниках, сотрудничающих с нацистской Германией».

— И я представляю, как будут бегать дети и внуки тех, кто сегодня идет на нарушение белорусского закона, кто идет на самое главное и большое преступление — преступление против белорусского народа. Кто готов ради того, чтобы прислуживаться у этой власти, идти на фальсификацию выборов и в конечном счете на измену народу Беларуси, на госизмену. Потому что высшим источником государственной власти по Конституции является белорусский народ, — заявил Валерий Цепкало.

 
 
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По словам Цепкало, команда смогла зафиксировать все юридические нарушения и готова передать информацию в международные организации.
 
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