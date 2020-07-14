Адвокат Бабарико о письме КГК ЦИК: В нем изложены сведения, которые не выдвигались в обвинении

Источник материала: Tut.by

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский у себя в Facebook отреагировал на решение ЦИК не регистрировать Бабарико кандидатом и на письмо КГК , в котором изложена информация, ставшая причиной отказа в регистрации.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дмитрий Лаевский отмечает, что на заседании ЦИК не присутствовал, смотрел онлайн-трансляцию. Он подчеркнул, что предъявленное Бабарико обвинение, а также следственные действия и телерепортажи были обжалованы им и его коллегами генпрокурору. Результатов рассмотрения еще не поступало.

— Но даже если бы ответы на жалобы имелись, то это не могло бы предрешать вывод о доказанности каких-либо обстоятельств — хоть в уголовном, хоть в каком другом процессе. Ни приговор, ни постановление, ни судебное решение, и даже ни акт проверки… Письмо… сочтено достаточным для констатации неких фактов, на основе которых принято решение, затрагивающее законные интересы, как минимум, многих тысяч граждан, отдавших свои подписи в мае и июне. Письмо, которое не предъявлялось самому претенденту. Письмо, относительно которого претенденту не дано возможности представить возражения. Письмо, которое не показывали защите претендента. Письмо с изложением сведений, которые не выдвигались в обвинении, не являлись предметом судебной оценки. Письмо, которое является только мнением лица, подписавшего письмо. И вы думали, в конце этого текста будут выводы, вызывающие жалость? Не дождетесь. Работаем с новой силой! — заявил Дмитрий Лаевский.