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В Минске на площади Независимости - автозаки
14.07.2020 18:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В районе площади Независимости фотограф TUT.BY вечером 14 июля обнаружил три автозака.
Напомним, 14 июля Центризбирком на заседании подвел итоги регистрации кандидатов в президенты. Двум альтернативным претендентам в кандидаты на пост президента, Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, набравшим больше всего голосов, в регистрации
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В Минске власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В районе площади Независимости...
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