В Минске на площади Независимости - автозаки

Источник материала: Tut.by

В Минске власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В районе площади Независимости фотограф TUT.BY вечером 14 июля обнаружил три автозака.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 14 июля Центризбирком на заседании подвел итоги регистрации кандидатов в президенты. Двум альтернативным претендентам в кандидаты на пост президента, Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, набравшим больше всего голосов, в регистрации отказали .