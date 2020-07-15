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Курсы валют на 15 июля
15.07.2020 10:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПереходим к курсам валют на сегодня. Рубль незначительно упал по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 41 копейка. Евро по итогам торгов немного вырос - в итоге 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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Переходим к курсам валют на сегодня. Рубль незначительно упал по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 41 копейка. Евро по итогам торгов немного вырос - в...
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