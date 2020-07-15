Жена Цепкало объяснила «ошибку» в декларации, которая стала одной из причин нерегистрации супруга

Источник материала: Tut.by

Супруга экс-претендента в президенты Валерия Цепкало Вероника у себя в Facebook объяснила «ошибку» в декларации, которую ЦИК посчитал одной из причин для нерегистрации Цепкало кандидатом в президенты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, помимо наличия менее 100 тысяч достоверных подписей, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» к требованиям к документам кандидата. Кроме того, на заседании ЦИК была озвучена не та цифра годового дохода Вероники Цепкало, которую она подала в декларации.

— ЦИК не только подделывает документы и бракует подписи граждан Беларуси, но и преподносит информацию в искаженном виде! Сегодня я еще раз была шокирована нашей избирательной системой! — написала Вероника Цепкало.

Что касается декларации, Вероника Цепкало пояснила, что подала в ЦИК реально полученную на руки заработную плату за период 1 января — 31 декабря 2019 года, после уплаты всех налогов и сборов.

— Однако в ходе заседания ЦИК я услышала другую цифру своего дохода за 2019 год. После изучения данного вопроса, я поняла, что ЦИК озвучил цифру дохода до уплаты налогов и сборов, а также включил в доход, так называемый «натуральный доход», к которому относится потребление офисным работником чая, кофе, воды, канцелярских товаров! Оказывается, ручка, которой мы пишем в офисе и пьем чай — это наш доход! До какого безумия мы дошли в этой стране? — задается риторическим вопросом Цепкало.

Акции в Приорбанке супруга экс-претендента получила в наследство после смерти мамы в 2001 году. И, как она признается, забыла про их существование, так как начисления по данным акциям составляют около 30 рублей в год. Например, за весь 2019 год ей начислили 32 рубля 99 копеек в качестве дивидендов.

- Ни одного уведомления банка я ни разу не получала за все время! Ну честно скажите, вы бы вспомнили, что в феврале 2019 года вам начислили 32 рубля 99 копеек? Да, признаюсь, я не вспомнила! Все налоги были выплачены вовремя, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, — отмечает Цепкало.

Она также посетовала, что в нашей стране нет единой электронной базы, где можно посмотреть имущество, ценные бумаги, вклады в одном месте. При необходимости предъявления декларации о доходах, все должны бегать по разным инстанциям, судорожно вспоминать «Все ли я задекларировал? Ничего не утаил?»

— У наших граждан за все эти годы развилось чувство постоянной вины и страха «Вдруг я что-то не предоставил?», именно такими нас сделал этот режим. Мы всегда во всем виноваты! Только мы! — возмущается Цепкало.

Она отмечает, что даже если предположить, что в декларации была ошибка, то она составила 16% вместо допустимых 20%.

— Зачем повторять и «вбивать» в головы избирателей мысль, что это была одной из ошибок, которая привела к нерегистрации? Я работаю на одной компании последних 10 лет, мне нечего скрывать или прятать! У меня один источник доходов (не считая 33 рубля от акций за 2019 год)! Уважаемый ЦИК! Вместо того, чтобы помогать и направлять граждан, запрашивать пояснения, разъяснять избирательный процесс, как это делается в цивилизованных странах, вы «топите», судите, вешаете обвинения и приговоры прямо на заседании ЦИК! Правда, не всем, а только избранным — это надо признать. Мне стыдно, что мы живем в такой стране! — резюмировала Вероника Цепкало.