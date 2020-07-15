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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк уличил банки в непомерной финансовой нагрузке клиентов Нацбанк обнаружил нарушения у банков при работе с кредитами. Это показали выборочные проверки. Речь идет о несоразмерности штрафных санкций с расходами банка, а...

Нацбанк обнаружил нарушения у банков при работе с кредитами. Это показали выборочные проверки. Речь идет о несоразмерности штрафных санкций с расходами банка, а также взимания повышенных процентов. Ряд действий коммерческих банков противоречат Банковскому кодексу и инструкциям. Регулятор разослал письмо банкам. В тексте идет речь о необходимости неукоснительно соблюдать требования законодательства по кредитным договорам. В одностороннем порядке, без допсоглашения, увеличить размер процентов за пользование кредитом банк не может. На это положение обращается особое внимание. Устранить недочеты в работе и отчитаться перед регулятором банки обязаны до первого августа.