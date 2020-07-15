ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ПВТ поможет в выборе IT-специальности

15.07.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Парк высоких технологий поможет абитуриентам с IT-будущим. Белорусская кремниевая долина выпустила ежегодный справочник для желающих получить профессию в сфере информационных технологий. Его можно скачать на сайте ПВТ. В пособии перечислены профильные факультеты в столичных и региональных вузах, указаны проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения. Есть данные о зарплатах начинающих и опытных специалистов. Технический писатель и аналитик данных с дипломом могут рассчитывать минимум на 1150 рублей. Такая же зарплата и у начинающего специалиста по обеспечению качества ПО в компаниях-резидентах ПВТ. А вот средняя по рынку уже опытного работника   достигает практически 3,5 тысячи рублей. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк высоких технологий поможет абитуриентам с IT-будущим. Белорусская кремниевая долина выпустила ежегодный справочник для желающих получить профессию в сфере...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк уличил банки в непомерной финансовой нагрузке клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика