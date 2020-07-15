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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ПВТ поможет в выборе IT-специальности Парк высоких технологий поможет абитуриентам с IT-будущим. Белорусская кремниевая долина выпустила ежегодный справочник для желающих получить профессию в сфере...

Парк высоких технологий поможет абитуриентам с IT-будущим. Белорусская кремниевая долина выпустила ежегодный справочник для желающих получить профессию в сфере информационных технологий. Его можно скачать на сайте ПВТ. В пособии перечислены профильные факультеты в столичных и региональных вузах, указаны проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения. Есть данные о зарплатах начинающих и опытных специалистов. Технический писатель и аналитик данных с дипломом могут рассчитывать минимум на 1150 рублей. Такая же зарплата и у начинающего специалиста по обеспечению качества ПО в компаниях-резидентах ПВТ. А вот средняя по рынку уже опытного работника достигает практически 3,5 тысячи рублей.