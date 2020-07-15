Опубликованы декларации кандидатов в президенты. Лукашенко все еще женат и у него нет никакого имущества

Источник материала: Tut.by

В свежем выпуске газеты «СБ» ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Из декларации действующего президента стало известно, что Александр Лукашенко все еще женат и у него нет никакого недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.

Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска.





Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратного метра, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке «недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» у действующего президента написано «нет». Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.





Из декларации действующего президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей — это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО «Студия КОМПАС», 49% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: «УАЗ-31514» 2003 года выпуска, «Форд Мондео» 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО «Студия КОМПАС», 51% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», 50% в ООО «С58 Технолоджиз» и 50% в ООО «Информационный Спектр».