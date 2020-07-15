Песков: Россия не будет вмешиваться в выборы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, так как это внутреннее дело республики. Как сообщает ТАСС , об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Фото: Reuters

На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Беларуси, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: «Как внутреннее дело Беларуси, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось».

По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства России и Беларуси. «Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться», — заключил Песков.

Ранее белорусский президент, напомним, говорил о том, что за некоторыми его потенциальными соперниками на выборах стоят кукловоды, в том числе и из России.

«Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал Лукашенко.

Позже Дмитрий Песков опроверг эти заявления, отметив, что Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в электоральный процесс в Беларуси.

Отвечая на уточняющий вопрос, не представила ли белорусская сторона аргументы, доказывающие вмешательство России, Песков сказал: «Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься».