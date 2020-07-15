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Песков: Россия не будет вмешиваться в выборы в Беларуси
15.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, так как это внутреннее дело республики. Как
На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Беларуси, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: «Как внутреннее дело Беларуси, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось».
По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства России и Беларуси. «Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться», — заключил Песков.
Ранее белорусский президент, напомним,
«Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал Лукашенко.
Позже Дмитрий Песков
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По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства России и Беларуси.
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