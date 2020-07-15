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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В индустриальном парке "Великий камень" прошел День электротранспорта У Беларуси хорошие перспективы развития электротранспорта. Эти экологически чистые машины набирают все большую популярность в мире. По оценкам экспертов, к 2040...

У Беларуси хорошие перспективы развития электротранспорта. Эти экологически чистые машины набирают все большую популярность в мире. По оценкам экспертов, к 2040 году в мире треть машин будет на батареях. Об этом говорили сегодня в индустриальном парке "Великий камень", где прошел День электротранспорта. Сегодня Беларусь уже собирает электробусы, модельный ряд расширяется, есть и образцы легковых авто, активно ведется работа по созданию своего аккумулятора и электродвигателя.В "Великом камне" гостям презентовали сегодня автобус-беспилотник. Через два месяца он будет по заданному маршруту курсировать по улицам и проспектам парка. В самом технокластере сейчас собирают суперконденсаторы для наших электробусов, швейцарцы открыли производство электробусов для западных рынков, а литовцы планируют выпускать электросамокаты.