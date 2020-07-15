ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В индустриальном парке "Великий камень" прошел День электротранспорта

15.07.2020 13:44 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

У Беларуси хорошие перспективы развития электротранспорта. Эти экологически чистые машины набирают все большую популярность в мире. По оценкам экспертов, к 2040 году в мире треть машин будет на батареях. Об этом говорили сегодня в индустриальном парке "Великий камень", где прошел День электротранспорта. Сегодня Беларусь уже собирает электробусы, модельный ряд расширяется, есть и образцы легковых авто, активно ведется работа по созданию своего аккумулятора и электродвигателя.

В "Великом камне" гостям презентовали сегодня автобус-беспилотник. Через два месяца он будет по заданному маршруту курсировать по улицам и проспектам парка. В самом технокластере сейчас собирают суперконденсаторы для наших электробусов, швейцарцы открыли производство электробусов для западных рынков, а литовцы планируют выпускать электросамокаты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Беларуси хорошие перспективы развития электротранспорта. Эти экологически чистые машины набирают все большую популярность в мире. По оценкам экспертов, к 2040...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Песков: Россия не будет вмешиваться в выборы в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика