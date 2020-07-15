Десятки минчан выстроились в очередь к ЦИК: подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

Источник материала: Tut.by

Центризбирком 14 июля не зарегистрировал двух самых популярных альтернативных претендентов, Виктора Бабарико и Владимира Цепкало, кандидатами в президенты. Вечером в городах Беларуси прошли многочисленные акции протеста, более 250 человек задержаны . Сегодня к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на это решение.





Штаб Виктора Бабарико уже заявил, что «предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов».





— Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами. С соблюдением Избирательного кодекса. С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб, — говорится в заявлении .





Жалобу можно подать лично или отправить по почте.



