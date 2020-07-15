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Десятки минчан выстроились в очередь к ЦИК: подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало
15.07.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центризбирком 14 июля
— Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами. С соблюдением Избирательного кодекса. С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб, — говорится в
Жалобу можно подать лично или отправить по почте.
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Центризбирком 14 июля не зарегистрировал двух самых популярных альтернативных претендентов, Виктора Бабарико и Владимира Цепкало, кандидатами в президенты
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