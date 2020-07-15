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«Наш президент всегда был с народом». Официальные профсоюзы поддержали Лукашенко

15.07.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация профсоюзов Беларуси в среду, на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 профсоюзных активистов, приняла заявление в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, говорится в сообщении ФПБ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сегодня здесь собрались представители со всей страны — со всех регионов, городов, представители предприятий и организаций всех отраслей экономики. И мы, организация трудящихся, приняли решение о поддержке на предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение, — заявил глава ФПБ и по совместительству — глава избирательного штаба Лукашенко Михаил Орда.

Он призвал всех граждан Беларуси «сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа». По мнению Орды, это выбор «в пользу сохранения стабильности и независимости нашей Родины».

— Наш президент — это человек, который всегда был вместе с народом и всегда брал на себя ответственность за все, происходящее в стране. В основе всех его действий лежат понятные каждому белорусу принципы: справедливость, честность, принципиальность и открытость. И именно благодаря этому мы все с вами живем, работаем, растим детей в мирной, спокойной и независимой стране, — уверен Орда.

 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси в среду, на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 профсоюзных активистов, приняла заявление в...
 
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