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Лукашенко: Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, мы страну никому не отдадим

15.07.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь критикуют за нарушение демократии, потому что боятся высказывать замечания США или России. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим, — заявил Лукашенко на встрече с активом региона.

Он отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.

— Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений… — заметил президент.

В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций «желтых жилетов» во Франции и последние народные волнения в США.

— Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится, — сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что наблюдать за выборами можно, но учить нас жизни — не надо.

— Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена, — подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее Александр Лукашенко считает, что у западных партнеров есть чему поучиться, в частности развитию бизнеса, использованию новых технологий.

— Этот опыт надо изучать и внедрять у себя, что мы успешно делаем, — добавил он.

Напомним, сегодня директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщила, что наблюдатели от этой международной структуры впервые не прилетят в Беларусь на выборы, так как не получили приглашения от белорусского МИД.

 
 
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Он отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.
 
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