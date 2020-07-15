Amnesty International осудила массовые задержания в ходе акций протеста в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила задержания участников акций протеста 14 июля в Минске и других белорусских городах. Об этом сообщается на сайте организации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По поводу прошедших во вторник акций протеста и последовавших за ними задержаний участников высказалась старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.

— Люди, которые собрались, чтобы осудить невключение оппозиционных политиков в список кандидатов в президенты, имели полное право выйти на улицы. Мирный протест является важным способом реализации прав на свободу мирных собраний и выражения мнений, — заявила представительница организации.

По ее словам, участники протестных акций вышли на улицы, потому что считают истинной причиной отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты некоторых претендентов желание действующего главы Беларуси в шестой раз подряд выиграть выборы без серьезного сопротивления.

Также Аиша Джанг заявила, что во время разгона митингов милиция применяла чрезмерную силу, в том числе это происходило и со стороны сотрудников в штатском. Все это стало поводом для ответной реакции части протестующих, пытавшихся не допустить ареста или избиения других участников, и увеличило накал конфликта. Тем не менее, по ее словам, протестные акции оставались по большей части мирными, что подтверждается свидетельствами очевидцев и видеозаписями.

— Белорусские власти должны уважать права человека и не должны разгонять и преследовать в судебном порядке людей, которые отстаивают свои права и политический выбор. Любой, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобождён, — заявила Аиша Джанг.

Протестные акции прошли в Минске и других городах Беларуси 14 июля после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В результате по разным оценкам от 250 до 280 человек были задержаны, а шестеро сотрудников столичной милиции получили травмы .