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Цепкало: Мы не планировали никакие несанкционированные акции
15.07.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерий Цепкало, которого накануне ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, заявил, что его команда не причастна к несанкционированным акциям в стране. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила «РИА Новости», что акции «организованы и спланированы» штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента.
— Мы не планировали никакие несанкционированные акции. Все то, что происходит сегодня и происходило в период по сбору подписей, — это является просто активностью гражданского общества, — заявил Цепкало во время онлайн-конференции. — Тот факт, что люди выстраивались в цепочки солидарности, «хлопали» власти, сигналили, выстраивались на автобусных остановках или в магазин symbal.by. То есть это никем не было спланировано. Во всем мире это считается нормальными, ненасильственными формами выражения мнения граждан. Эти меры абсолютно разрешены Всеобщей декларацией прав человека. И эту декларацию ратифицировала Республика Беларусь.
Цепкало не знает, как можно считать акции в цепочке солидарности несанкционированными мероприятиями.
— Там нет лидеров, там нет никаких выступлений, там нет митингов, нет призывов к каким-то насильственным действиям. Люди хотят выразить свое недовольство тем или иным решением власти. И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан.
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила 15 июля, что «акции организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами — прим. ред.)», сообщает
Об этом, по ее словам, свидетельствуют обращения граждан, которые сегодня поступают в ЦИК.
— Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия, — сказала Ермошина.
Напомним, днем 15 июля десятки минчан
Накануне в городах страны прошли
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Валерий Цепкало, которого накануне ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, заявил, что его команда не причастна к несанкционированным акциям в стране.
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