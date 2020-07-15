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Цепкало: Мы не планировали никакие несанкционированные акции

15.07.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало, которого накануне ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, заявил, что его команда не причастна к несанкционированным акциям в стране. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила «РИА Новости», что акции «организованы и спланированы» штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы не планировали никакие несанкционированные акции. Все то, что происходит сегодня и происходило в период по сбору подписей, — это является просто активностью гражданского общества, — заявил Цепкало во время онлайн-конференции. — Тот факт, что люди выстраивались в цепочки солидарности, «хлопали» власти, сигналили, выстраивались на автобусных остановках или в магазин symbal.by. То есть это никем не было спланировано. Во всем мире это считается нормальными, ненасильственными формами выражения мнения граждан. Эти меры абсолютно разрешены Всеобщей декларацией прав человека. И эту декларацию ратифицировала Республика Беларусь.

Цепкало не знает, как можно считать акции в цепочке солидарности несанкционированными мероприятиями.

— Там нет лидеров, там нет никаких выступлений, там нет митингов, нет призывов к каким-то насильственным действиям. Люди хотят выразить свое недовольство тем или иным решением власти. И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила 15 июля, что «акции организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами — прим. ред.)», сообщает РИА Новости.

Об этом, по ее словам, свидетельствуют обращения граждан, которые сегодня поступают в ЦИК.

— Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия, — сказала Ермошина.

Напомним, днем 15 июля десятки минчан выстроились в очередь к ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Валерий Цепкало заявил, что намерен 16 июля подать жалобу в суд по поводу отказа в регистрации.

Накануне в городах страны прошли акции протеста, которые закончились жесткими задержаниями.

 
 
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Валерий Цепкало, которого накануне ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, заявил, что его команда не причастна к несанкционированным акциям в стране.
 
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