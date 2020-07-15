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«Белнефтехим» ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа

15.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа

Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси в начале августа, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это идет в план августовских поставок. Погрузка и выход из грузинского порта Супса будут 31 июля — 1 августа. Прибытие танкера с 85 тыс. т нефти Azeri Light в порт Южный ожидается 3-5 августа», — сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса — Броды на Мозырский НПЗ.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

https://www.belta.by/

 
 
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Концерн «Белнефтехим» ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси в...
 
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