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Курсы валют. Рубль окреп по отношению к доллару
16.07.2020 09:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКурс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро незначительно подорожал. В итоге 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей.
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Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро незначительно подорожал. В итоге 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 39 копеек стоят 100...
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