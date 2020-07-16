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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций. Исследование провели российские аналитики. Искусственный интеллект выяснил, что если...

Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций. Исследование провели российские аналитики. Искусственный интеллект выяснил, что если роста цен на недвижимость в ближайшее время не будет, за десять лет можно потерять половину капитала, вложенного в квартиры или офисы. Именно поэтому эксперты отрасли рекомендуют инвесторам рассмотреть новые форматы недвижимости для вложений.Искусственный интеллект считает, что стоит вкладывать в помещения, переоборудованные под предоставление сервиса, и темные подвалы больших городов: он посчитал, что такие виды недвижимости могут стать наиболее выгодными объектами для инвестиций в ближайшие годы.