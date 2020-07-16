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Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций

16.07.2020 09:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций. Исследование провели российские аналитики. Искусственный интеллект выяснил, что если роста цен на недвижимость в ближайшее время не будет, за десять лет можно потерять половину капитала, вложенного в квартиры или офисы. Именно поэтому эксперты отрасли рекомендуют инвесторам рассмотреть новые форматы недвижимости для вложений.
Искусственный интеллект считает, что стоит вкладывать в помещения, переоборудованные под предоставление сервиса, и темные подвалы больших городов: он посчитал, что такие виды недвижимости могут стать наиболее выгодными объектами для инвестиций в ближайшие годы.
 
 
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Искусственный интеллект назвал лучшие форматы недвижимости для инвестиций. Исследование провели российские аналитики. Искусственный интеллект выяснил, что если...
 
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