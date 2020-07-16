Художница Ирина, которая была последней, кто успел подать жалобу в ЦИК: Вода камень точит

Источник материала: Tut.by

Художница Ирина была последней, кто, отстояв многометровую очередь 15 июля, подал в ЦИК жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Место в очереди ей еще с обеда «держала» неработающая подруга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ирина просит ее не фотографировать — волнуется, что руководство фирмы, где она работает, узнает, что она «бегала в очередь в свой обеденный перерыв». После окончания рабочего дня Ирина вместе с коллегами пришла и встала в очередь, место в которой им «держали» с обеда.

— Мы в обед попросили неработающую подругу встать в очередь. Сама я работаю возле площади, мы периодически созванивались, в обеденный перерыв я прибегала посмотреть, как там движется очередь. В 18.05 мы пришли и всей фирмой встали в очередь. Хочу вам сказать, что так классно было! В 18.55 передо мной был парень и когда он заходил, охранник сказал, что больше никого не пустят — там процедура подачи занимает какое-то время. Но я попросила охранника, чтобы он пропустил еще меня, так что я зашла в ЦИК в 19.05 и уже была последней, — говорит Ирина.

Помимо своей жалобы художница взяла в ЦИК и жалобы тех, кто стоял рядом в очереди. Но сотрудник ЦИК сказал, что примет лишь пять.

— Знаете, мне понравилось. Там в ЦИК работают такие вежливые, доброжелательные люди. Я конечно не верю, что жалобы возымеют эффект, вы же видите, что происходит. Тому же Бабарико, которого еще не осудили, по какому-то письму отказали в регистрации. У нас законы писаны для одних, а для других их нет. Жалобу я пошла подавать, потому что верю, что вода камень точит, — говорит Ирина.

Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Около пяти часов вечера под аплодисменты и крики поддержки подала жалобу и группа Виктора Бабарико . Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.