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Тихановская: Прекратите издеваться над моим мужем и оказывать давление на него!

16.07.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После выхода из карцера Сергея Тихановского поместили не в ту камеру, в которой он находился ранее, а в камеру на 15 человек, и заключенные опять отказались его принимать, и вновь потребовали «доказательств» против слухов о якобы «низком социальном статусе». Об этом TUT.BY рассказала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она требует прекратить издеваться над ее супругом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Во вторник Сергей вышел из карцера. А в среду у него был адвокат, и муж рассказал, что после карцера его повели не в ту камеру, в которой он находился ранее, а в камеру на 15 человек, и те заключенные опять отказались его принимать и вновь потребовали «доказательств» против слухов о якобы «низком социальном статусе». Только тогда его поместили в камеру одного. Ночью сотрудник СИЗО его несколько раз будил, давал указания переходить с одного спального места на другое. Сложно назвать разумные основания для такого отношения, но я думаю, что это реакция на то, что на прошлой неделе в суде рассматривались жалобы Тихановского на СИЗО. Я верю, что Сергея такими методами не сломать. Но он поставлен в такие условия, что под угрозой его здоровье и жизнь. Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит: прекратите издеваться над моим мужем и оказывать давление на него! — заявила Тихановская.

Кандидат в президенты подала в Следственный комитет заявление о свидании.

— Мне нужна встреча с Сергеем не только как с моим мужем, но и как с доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси, — говорит Светлана Тихановская.

Адвокат блогера Виктор Мацкевич рассказал TUT.BY, что на этой неделе он встречался с Тихановским ежедневно. Он поясняет, что ситуация для Тихановского в СИЗО не меняется, но идет по кругу: опять карцер, после него — камера, где сокамерники предъявляют к нему претензии, выходящие за рамки закона, и только после этого его поместили отдельно.

— Более того, в худшую сторону изменились условия наших с ним встреч. Если до этой недели в течение месяца нам была предоставлена возможность общаться в специально предназначенных для этого кабинетах, то с понедельника мои встречи с Тихановским и даже процессуальное действие со следователем, который проводит проверку по факту его задержания, были перенесены в помещение для свиданий заключенных с родственниками, где нет условий для оказания адекватной юридической помощи, сохранения адвокатской тайны и тайны следствия, и это уже не оправдано эпидемиологической ситуацией, — заявил Мацкевич.

Адвокат также добавил, что по этим фактам он подал жалобы в Управление Департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области, в прокуратуру города Минска и будет подано ходатайство к органу расследования об освобождении Тихановского ввиду того, что его содержание под стражей не соответствует целям расследования, но носит характер жестокого и бесчеловечного обращения.

Напомним, 10 июля блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1. На этот раз за то, что не побрился.

До этого его помещали в карцер дважды: первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима — якобы Тихановский сидел на подоконнике. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: по словам Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

22 июня Сергей Тихановский подал жалобу на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление Департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области. 9 июля суд рассмотрел жалобу и не удовлетворил ее.

Также после выхода из карцера, как стало известно 8 июля адвокату блогера Виктору Мацкевичу, заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его якобы так называемом низком социальном статусе. Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно: чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так.

Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат блогера Виктора Мацкевич рассказывает, что ситуация для Тихановского в СИЗО не меняется, но идет по кругу: опять карцер, после него - камера, где сокамерники...
 
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