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Беларусь закупила у США вторую партию нефти
16.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont (Техас. — Прим. БЕЛТА) стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB)», — сообщил Александр Тищенко.
Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа. «Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ», — напомнил пресс-секретарь.
Александр Тищенко пояснил, что WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.
Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставка будет вестись железнодорожным транспортом. В августе вся партия будет на заводе», — отметил пресс-секретарь.
Первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из порта Beaumont 16 мая. 77 тыс. т нефти сорта Bakken были доставлены 5 июня в порт Клайпеды.
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Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА. «По...
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