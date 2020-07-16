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Беларусь закупила у США вторую партию нефти

16.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь закупила у США вторую партию нефти

Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont (Техас. — Прим. БЕЛТА) стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB)», — сообщил Александр Тищенко.

Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа. «Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ», — напомнил пресс-секретарь.

Александр Тищенко пояснил, что WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.

Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставка будет вестись железнодорожным транспортом. В августе вся партия будет на заводе», — отметил пресс-секретарь.

Первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из порта Beaumont 16 мая. 77 тыс. т нефти сорта Bakken были доставлены 5 июня в порт Клайпеды.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА. «По...
 
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