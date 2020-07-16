Свободы инвестирования и расчетов в валюте станет больше. Но через год

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом интернет-портале опубликована новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Изменения не ограничиваются бизнесом и касаются всех, кто открыл или собирается открывать счета за рубежом либо вступать в какие-либо сделки с нерезидентами.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Юристы Arzinger проанализировали документ и выделили тройку наиболее важных перемен, которые ждут нас в июле 2021 года. Это вопросы возврата валютной выручки при экспортно-импортных операциях, вопросы валютных операций, для совершения которых сегодня требуется разрешение Нацбанка, и временных валютных ограничений, которые возможны в случае угрозы экономической безопасности.

— Для бизнеса, работающего с иностранными контрагентами, хорошо знаком термин «срок завершения внешнеторговой операции». Это он определяет, как быстро белорусский субъект хозяйствования должен получить деньги от клиента при экспорте (общий срок — 180 дней с даты поставки) либо получить товары/работы/услуги от нерезидента при импорте (там общий срок — 90 дней с даты предоплаты). В новой редакции законодатель стремится уйти от таких жестких рамок. Прежде всего, вводится новое понятие «валютный договор». Под ним будут понимать любое соглашение, которым оформляются валютные операции. В том числе и внешнеторговый договор. Некоторые из договоров нужно будет регистрировать. С этим Нацбанк определится дополнительно, — резюмирует юрист Arzinger Михаил Ходосевич.

Во-вторых, по закону белорусская компания должна будет обеспечить зачисление выручки от иностранного клиента в сроки, указанные в самом валютном договоре. Это значит, что при экспорте он может быть больше 180 дней (но регулятор может и изменить порядок определения этих сроков). Если же выручка поступила на иностранный счет, компания должна перевести ее на счет в белорусском банке в течение 5 рабочих дней.

Юрист обращает внимание на то, что суммы полученной выручки можно будет уменьшить на суммы уплаченных иностранных налогов, расходов на межбанковские переводы, размер финансовых скидок зарубежным партнерам и т.д. Срок репатриации выручки может продляться, например, в случае банкротства контрагента или судебного спора с ним. Еще один плюс: закон предусмотрел зачет встречных требований по валютному договору, заключения соглашения о прекращении обязательств новаций, о предоставлении отступного.

По импорту закон регулирует случаи возврата предоплаты за непоставленные товары/работы/услуги, но не устанавливает обязательные сроки поставки. Тем не менее до тех пор, пока действует указ № 178 («О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»), бизнесу придется укладываться в прежние сроки (в общих случаях это те самые 180 или 90 дней).

Свобода валютному безналу

Фактически теперь операции делятся только по признаку используемой валюты: белорусские рубли либо иностранная валюта. И не делятся на текущие операции (договор поставки, например) и операции с движением капитала (как приобретение акций). В законе вовсе отсутствует разрешение Нацбанка как обязательная процедура для некоторых операций.

— Не факт, что институт разрешений полностью исключат из законодательства. Допускаем, что в продолжение закона Национальный банк может принять какие-либо дополнительные меры контроля в этой сфере, — предупреждает юрист.

По букве закона заметно желание стимулировать безналичные расчеты: юрлица смогут использовать наличные только в отдельных случаях, которые расписали в закрытых перечнях закона.

Зарубежные счета

Резиденты Беларуси — и физические, и юридические лица — получат право без ограничений открывать счета в иностранных банках и зачислять на них средства. И если физические лица и сейчас имеют такое право (за исключением зачисления средств в иностранные вклады, депозиты), то белорусские компании в большинстве случаев для открытия счетов за рубежом и их пополнения обязаны предварительно получить разрешение Национального банка.

Установлен фиксированный перечень из 21 случая, при которых резиденты могут получать денежные средства на свои иностранные счета. Они покрывают основные случаи международных коммерческих отношений: получение средств по кредитным договорам, договорам займа, получение средств по экспорту и импорту и т.д. Кроме того, резиденты вправе производить расчеты по всем разрешенным валютным законодательством сделкам через свои иностранные счета.

Привет Кипру

Закон содержит важное положение, что граждане Беларуси, имеющие вид на жительство за рубежом и находящиеся за пределами Беларуси более 183 дней в календарном году, не признаются валютными резидентами Беларуси. Это значит никаких больше ограничений в выборе валюты расчетов: белорусский айтишник, живя на Кипре, сможет расплачиваться за услуги белорусских компаний в долларах.

Ограничение родом из ЕАЭС

Одно из нововведений точно нельзя назвать продуктом исключительно белорусской правовой системы. Часть закона о валютном регулировании, касающаяся возможности введения временных валютных ограничений, смоделирована по образу и подобию ограничений, указанных в договоре о создании ЕАЭС.

Эти ограничения знакомы белорусскому бизнесу (лимиты на покупку валюты, обязательная продажа валюты, спецразрешения на валютные операции и др.), но (далее цитата по закону) они возможны, только если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики. При этом срок таких мер не может длиться больше года. Это возможно только по совместному решению Нацбанка и Совета министров в случае угрозы экономической безопасности и стабильности финансовой системы.