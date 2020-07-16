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Новый эпизод. Силовики задержали еще одного топ-менеджера сахарного завода

16.07.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У правоохранительных органов возникли вопросы к заместителю гендиректора Скидельского сахарного комбината Сергею Куликовскому. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.


По словам собеседников, его подозревают в получении «нетрудовых доходов» от поставщиков сырья.

На Скидельском сахарном комбинате сказали, что Куликовсий находится в отпуске с середины прошлой недели. Отвечать на вопрос о местонахождении топ-менеджера там отказались, потому что еще «не получили ответы на запросы от соответствующих органов».

В концерне Белгоспищепром, которые курирует сахарные заводы, подтвердили факт задержания Куликовского.

В пресс-службе КГБ получить комментарий не удалось.

Сергей Куликовский отвечал на Скидельском сахарном комбинате за приобретение и переработку сахарной свеклы и сырца. Сырьевая зона завода включает 8 свеклосеющих районов Гродненской области. Доставка осуществляется грузовиками и вагонами. Центральный свеклосклад есть в Скиделе, филиалы находятся в городском поселке Россь и поселке Пограничном. Также задействована площадка на железнодорожной станции «Бастуны».

Напомним, в конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще несколько бизнесменов. По данному делу проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.

По информации силовиков, топ-менеджеры организовали нелегальные схемы с продажей сахара и упаковок для его фасовки.

24 июня заместитель генпрокурора Алексей Стук сообщил, что расследование «сахарного дела» продолжается. Фигуранты по-прежнему находятся под стражей. Они сотрудничают со следствием, признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием, добавил Стук.

 
 
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Куликовский отвечал на заводе за приобретение и переработку сахарной свеклы
 
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