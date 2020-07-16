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ЦИК теперь лично принимает обращения только от кандидатов и их доверенных лиц, от остальных - по почте
16.07.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 16 июля письменные обращения граждан, за исключением подаваемых от кандидатов в президенты Республики Беларусь, их финансовых представителей и доверенных лиц, ЦИК будет принимать только по почте, сказано на сайте
— Ответ на массовые обращения (более 10 обращений) идентичного содержания будет размещаться на интернет-сайте Центральной комиссии. Предоставление заявителям информации о регистрационных номерах поступивших обращений законодательством не предусмотрено, — говорится в сообщении.
Напомним, днем 15 июля к ЦИК
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ЦИК теперь лично принимает обращения только от кандидатов и их доверенных лиц, от остальных - по почте
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