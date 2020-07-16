ЦИК теперь лично принимает обращения только от кандидатов и их доверенных лиц, от остальных - по почте

Источник материала: Tut.by

С 16 июля письменные обращения граждан, за исключением подаваемых от кандидатов в президенты Республики Беларусь, их финансовых представителей и доверенных лиц, ЦИК будет принимать только по почте, сказано на сайте Центризбиркома .





— Ответ на массовые обращения (более 10 обращений) идентичного содержания будет размещаться на интернет-сайте Центральной комиссии. Предоставление заявителям информации о регистрационных номерах поступивших обращений законодательством не предусмотрено, — говорится в сообщении.

Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Около пяти часов вечера под аплодисменты и крики поддержки подала жалобу и группа Виктора Бабарико . Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.