Отравился соком и уехал в СИЗО из больницы. Вспоминаем яркие события выборов всех лет

Источник материала: Tut.by

Выборы в Беларуси при всей своей предсказуемости часто сопровождаются яркими событиями. Задержания, интриги, недопонимания, плюс еще и глава ЦИК Лидия Ермошина может сказать что-нибудь запоминающееся. Готовы вспомнить по описанию событий, в какой выборный год это было? Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю.