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Отравился соком и уехал в СИЗО из больницы. Вспоминаем яркие события выборов всех лет
16.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выборы в Беларуси при всей своей предсказуемости часто сопровождаются яркими событиями. Задержания, интриги, недопонимания, плюс еще и глава ЦИК Лидия Ермошина может сказать что-нибудь запоминающееся. Готовы вспомнить по описанию событий, в какой выборный год это было? Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю.
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Помните, кто из кандидатов в президенты и когда отравился соком? Вернее, его отравили. А когда звучала фраза о женщинах, которые должны варить борщ? Вспоминаем...
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