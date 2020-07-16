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Отравился соком и уехал в СИЗО из больницы. Вспоминаем яркие события выборов всех лет

16.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выборы в Беларуси при всей своей предсказуемости часто сопровождаются яркими событиями. Задержания, интриги, недопонимания, плюс еще и глава ЦИК Лидия Ермошина может сказать что-нибудь запоминающееся. Готовы вспомнить по описанию событий, в какой выборный год это было? Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю.

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Помните, кто из кандидатов в президенты и когда отравился соком? Вернее, его отравили. А когда звучала фраза о женщинах, которые должны варить борщ? Вспоминаем...
 
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