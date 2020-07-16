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«Ростсельмаш» планирует построить новый тракторный трактор и обострить конкуренцию с МТЗ
16.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская компания «Ростсельмаш», конкурент для белорусских зерноуборочных комбайнов, объявила о начале строительства нового тракторного завода в Ростове. Компания намерена локализовать все серии выпускаемых в настоящее время в Канаде тракторов Buhler Versatile. Таким образом еще больше обострится конкуренция на российском рынке, где сейчас весомую долю занимают белорусские тракторы.
Пресс-служба губернатора Ростовской области
Начало строительства тракторного завода намечено на март 2021 года. Он появится на территории бывшего завода копнителей на окраине Ростова. Объем инвестиций составит 4 млрд российских рублей (более 55 млн долларов).
По данным пресс-службы «Ростсельмаша», после запуска в 2022 году предприятие начнет выпускать 10−15 машин в смену на разных конвейерах. На заводе будет налажено производство всех серий тракторов Buhler Versatile. Новый завод станет первым предприятием в России, выпускающим полный модельный ряд тракторов: от 170 л. с. до 600+ л. с.
«Ростсельмаш», как крупнейший в России производитель комбайнов, был заинтересован в диверсификации производства и реализации широкого спектра сельхозтехники. В 2007 году акционеры российской компании купили в Канаде завод Buhler Industries. Потом наладили сборку тракторов Buhler Versatile в России.
В случае с новым заводом «Ростсельмаша» речь идет не о переносе производственных мощностей из-за рубежа, а о создании в России новых. Продукция нового ростовского предприятия будет ориентирована на российский рынок и рынок стран ЕАЭС.
Эксперты «
Российский рынок тракторов является высококонкурентным и импортозависимым. Его ежегодный объем оценивается в 20−25 тыс. единиц техники. Большую часть рынка — 31−35% — занимают белорусские тракторы, еще 30% — российская техника, остальное отдано на откуп импортерам, в том числе и подержанной техники, составляющей не менее 10% предложения.
Впрочем, в разных сегментах доминируют разные производители. В среднем лидерские позиции занимают белорусские производители, мини-тракторы поставляют в основном японские компании. Крупные тракторы предлагают российские, европейские и американские компании.
26 июня премьер-министр Роман Головченко
— Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту [старую] площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия, — отметил Головченко.
МТЗ уже ведет «напряженные переговоры» с мировыми лидерами — поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях, отметил премьер.
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Российская компания «Ростсельмаш», которая является конкурентом для белорусских зерноуборочных комбайнов, объявила о начале строительства нового тракторного...
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