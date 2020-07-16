«Ростсельмаш» планирует построить новый тракторный трактор и обострить конкуренцию с МТЗ

Источник материала: Tut.by

Российская компания «Ростсельмаш», конкурент для белорусских зерноуборочных комбайнов, объявила о начале строительства нового тракторного завода в Ростове. Компания намерена локализовать все серии выпускаемых в настоящее время в Канаде тракторов Buhler Versatile. Таким образом еще больше обострится конкуренция на российском рынке, где сейчас весомую долю занимают белорусские тракторы.



Сейчас мощности «Ростсельмаша» позволяют выпускать до 1000 тракторов ежегодно.

Пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила , что инвестиционная политика «Ростсельмаша» предусматривает, строительство тракторного завода, лакокрасочного производства, а также производства агрегатов и оборудования с общим объемом инвестиций в 19 млрд российских рублей до 2024 года.

Начало строительства тракторного завода намечено на март 2021 года. Он появится на территории бывшего завода копнителей на окраине Ростова. Объем инвестиций составит 4 млрд российских рублей (более 55 млн долларов).

По данным пресс-службы «Ростсельмаша», после запуска в 2022 году предприятие начнет выпускать 10−15 машин в смену на разных конвейерах. На заводе будет налажено производство всех серий тракторов Buhler Versatile. Новый завод станет первым предприятием в России, выпускающим полный модельный ряд тракторов: от 170 л. с. до 600+ л. с.

«Ростсельмаш», как крупнейший в России производитель комбайнов, был заинтересован в диверсификации производства и реализации широкого спектра сельхозтехники. В 2007 году акционеры российской компании купили в Канаде завод Buhler Industries. Потом наладили сборку тракторов Buhler Versatile в России.

В случае с новым заводом «Ростсельмаша» речь идет не о переносе производственных мощностей из-за рубежа, а о создании в России новых. Продукция нового ростовского предприятия будет ориентирована на российский рынок и рынок стран ЕАЭС.

Эксперты « Коммерсанта » отмечают, что, несмотря на высокую конкуренцию на рынке тракторов в России, «Ростсельмаш» выбрал удачный момент для локализации производства — в его пользу играет и курс российского рубля, и меры господдержки, и активное развитие сельского хозяйства в условиях общего кризиса.

Российский рынок тракторов является высококонкурентным и импортозависимым. Его ежегодный объем оценивается в 20−25 тыс. единиц техники. Большую часть рынка — 31−35% — занимают белорусские тракторы, еще 30% — российская техника, остальное отдано на откуп импортерам, в том числе и подержанной техники, составляющей не менее 10% предложения.

Впрочем, в разных сегментах доминируют разные производители. В среднем лидерские позиции занимают белорусские производители, мини-тракторы поставляют в основном японские компании. Крупные тракторы предлагают российские, европейские и американские компании.

26 июня премьер-министр Роман Головченко заявил о намерении провести техническое перевооружение Минского тракторго завода.

— Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту [старую] площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия, — отметил Головченко.

МТЗ уже ведет «напряженные переговоры» с мировыми лидерами — поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях, отметил премьер.