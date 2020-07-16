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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь купила у США новую партию нефти. Объем сырья - 80 тысяч тонн Сегодня в американском порту приступили к загрузке танкера. Его готовят к отправке в Клайпеду. Беларусь расширяет пул экспортеров углеводородов. Это обеспечит...

Сегодня в американском порту приступили к загрузке танкера. Его готовят к отправке в Клайпеду. Беларусь расширяет пул экспортеров углеводородов. Это обеспечит диверсификацию поставок сырья, на которую ориентированы наши НПЗ. В рамках белорусско-американского сотрудничества это уже второй танкер в нынешнем году. В Белнефтехиме готовятся к приему сырья.