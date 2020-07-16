|
Беларусь купила у США новую партию нефти. Объем сырья - 80 тысяч тонн
16.07.2020 12:51 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня в американском порту приступили к загрузке танкера. Его готовят к отправке в Клайпеду. Беларусь расширяет пул экспортеров углеводородов. Это обеспечит диверсификацию поставок сырья, на которую ориентированы наши НПЗ. В рамках белорусско-американского сотрудничества это уже второй танкер в нынешнем году. В Белнефтехиме готовятся к приему сырья.
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" (по телефону): "Готовится к отправке танкер с нефтью сорта "Белый орел". Он будет в порту Клайпеды где-то в начале августа - 6-8 августа. Потом, после этого будет перевалка железнодорожным транспортом на "Нафтан". "Белый орел" - это сорт, разработанный для европейских заводов, ориентированных на Urals, поэтому вопросов с переработкой возникать не будет никаких".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в американском порту приступили к загрузке танкера. Его готовят к отправке в Клайпеду. Беларусь расширяет пул экспортеров углеводородов. Это обеспечит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)