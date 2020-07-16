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Кремль не знает об аресте счета жены замминистра финансов РФ Круглова в «Белгазпромбанке»
16.07.2020 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле ничего не знают о ситуации с арестом счета супруги замминистра финансов РФ Андрея Круглова в «Белгазпромбанке», заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
«Ничего не известно. В любом случае, это не вопрос Кремля», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутую ситуацию.
Накануне по белорусскому телевидению показали
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«Ничего не известно. В любом случае, это не вопрос Кремля», - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутую ситуацию.
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