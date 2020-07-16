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Кремль не знает об аресте счета жены замминистра финансов РФ Круглова в «Белгазпромбанке»

16.07.2020 12:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кремле ничего не знают о ситуации с арестом счета супруги замминистра финансов РФ Андрея Круглова в «Белгазпромбанке», заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет interfax.by.


Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«Ничего не известно. В любом случае, это не вопрос Кремля», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутую ситуацию.

Накануне по белорусскому телевидению показали очередной сюжет по «делу Белгазпромбанка». В нем утверждается, что заместитель министра финансов России Андрей Круглов, занимая в то время пост заместителя правления «Газпрома», проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома» через Белгазпромбанк. В сюжете указывается, что через Белгазпромбанк он также проводил свои вознаграждения — Департамент финансовых расследований говорит о сумме в 8,5 млн евро. Также белорусские силовики рассказали о том, что наложили арест на денежные средства супруги господина Круглова на общую сумму 3 миллиона евро.

 
 
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«Ничего не известно. В любом случае, это не вопрос Кремля», - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутую ситуацию.
 
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