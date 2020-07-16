В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована ни в каких «майданах» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в Беларуси, как это произошло на Украине в 2014 году. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.



Андрей Руденко. Фото: МИД России

«В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких „майданах“, ни в каких киевских сценариях [в Беларуси], — сказал Руденко. — То, что произошло на Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны — Беларуси».

Замглавы МИД РФ указал на то, что Россия спокойно наблюдает за происходящим в Беларуси. «Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы, у нас нет никакого интереса влиять на мнение белорусов. Окончательный выбор должен сделать белорусский народ, и мы этот выбор признаем», — резюмировал он.

Россия считает, что назначенные на 9 августа президентские выборы в Беларуси пройдут в спокойной обстановке.

«Считаем, что выборы в Беларуси пройдут спокойно, — сказал Руденко. — РФ в случае направления нам приглашения направит тоже своих наблюдателей в составе различных миссий».

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, но в то же время отказал в регистрации двум главным его соперникам Валерию Цепкало и Виктору Бабарико.

В различных городах Беларуси прошли массовые акции протеста, их участники не согласны с решением ЦИК. Правозащитники сообщали о массовых задержаниях граждан правоохранителями.