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ЦИК ответил на массовые жалобы белорусов

16.07.2020 15:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК сообщает, что в адрес комиссии поступают многочисленные обращения с жалобами на отказы в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Свой ответ на эти обращения ЦИК опубликовал у себя на сайте.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ответе говорится, что право на обжалование отказов в регистрации имеют только лица, который выдвигали в кандидаты в президенты. ЦИК обращает внимание, что, как следует из публичных заявлений представителей претендентов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, они намерены обжаловать решение ЦИК.

ЦИК также отказалась направлять в следственные органы обращение об изменении меры пресечения лицам, признанным политзаключенными, поскольку не могут вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.

В Центризбиркоме подчеркнули, что не могут регулировать полномочия наблюдателей, предложения по которым содержались в обращениях, поскольку они закреплены в законодательстве, а введение новых правил требует корректировки Избирательного кодекса.

Что касается приглашения международных организаций для проведения экзит-полов, в ответе говорится, что для их работы не требуется приглашения от ЦИК. Соцопросы, связанные с выборами, могут проводить организации, у которых есть аккредитация Комиссии по опросам общественного мнения при Академии наук. Приглашения этим организациям от ЦИК для проведения опросов не требуется.

Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.

 
 
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ЦИК сообщает, что в адрес комиссии поступают многочисленные обращения с жалобами на отказы в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и...
 
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