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Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

17.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 - полчаса от метро "Малиновка". 45 километров от столицы - и уже совсем другой не только воздух, но и ценник на недвижимость.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

СТ "За урожай": очень аккуратные домики

К крупному СТ "За урожай" одна за одной идут маршрутки из Минска. И это товарищество нас порадовало больше других - аккуратностью домиков, грядок, цветников.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Земли тут в советские времена выдавали работникам завода автоматических линий. Участки по 5-7 соток (дачи делятся на старые и новые), много сдвоенных. Нет ощущения скученности, типичного для классических советских дач. Неплохие грунтовые дороги плюс пожарный водоем, в котором можно искупаться. А еще недалеко есть настоящее озеро.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Газа в товариществе нет, есть сезонный водопровод, есть колодцы и недалеко - скважина, куда народ ездит за хорошей питьевой водой. Летом работает и магазинчик со всем необходимым.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Дачники говорят - есть пенсионеры, которые живут тут круглый год. И очень много дач продается. Продают наследники, которым не хочется возиться с землей. Дачи меняют владельцев, модернизируются и органично вписываются в местную идиллию.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Например, эта дача продается прямо сейчас:

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Деревянный домик, участок в 7,5 сотки. Выставлена за 12.400 долларов в эквиваленте, но возможен, как пишет собственник, торг.

За 15,5 тысячи предлагают дом из сруба с цокольным этажом и мансардой уже на 11 сотках.

За 9,95 тысячи в эквиваленте - домик на 5 сотках. Но продавец готов к торгу.

Кирпичный дом с камином, печкой и недостроенной баней, на 7,2 сотках, с видом на лес выставлен за 14,5 тысячи в эквиваленте.

Часть дач продается без рекламы или с рекламой прямо тут, на столбах. Например, эта, необычная по архитектуре:

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Дачи "Лесное - Белмедпрепараты"

Эти дачи рядом с СТ "За урожай" и ближе к озеру Полоневичи. Стоят на холме, увенчанном водонапорной башней. Собственно, сезонная вода и электричество - все коммуникации.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Рельеф многим дачникам достался сложный. Тут обустраивались кто как смог. Часть домиков - унылые и крохотные, вторая часть - вполне респектабельные. Есть даже новые.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

До пляжа придется прогуляться, а вот рыбакам тут - рай.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

СТ "Авиатор-407"

Эти дачи примыкают к "Белмедпрепаратам", но они уже другие.

Живописный холмистый рельеф, близость леса, аккуратные дома, много детей и вообще довольно людно для буднего дня - жизнь тут кипит.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Наделы небольшие, но ощущения скученности нет: спасают прозрачные или просто невысокие ограждения и холмы.

Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Тут тоже нет газа - только сезонный водопровод и электричество.

В базе есть одна дача из "Авиатора-407" - скромный деревянный домик на 5 сотках. Выставлен за 11,5 тысячи долларов в эквиваленте, но торг возможен. Главным преимуществом указано озеро - в 500 метрах через лес.

Но нужно отметить - к цивилизованному пляжу на озере Полоневичи удобней все-таки ездить на машине. Быстрей. Озеро действительно чистое, и в будний день на пляже не слишком много народу.

 
Теги: Минск
 
 
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Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 - полчаса от метро...
 
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