Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками

Деревянный домик , участок в 7,5 сотки. Выставлена за 12.400 долларов в эквиваленте, но возможен, как пишет собственник, торг.

За 15,5 тысячи предлагают дом из сруба с цокольным этажом и мансардой уже на 11 сотках.

За 9,95 тысячи в эквиваленте - домик на 5 сотках. Но продавец готов к торгу.

Кирпичный дом с камином, печкой и недостроенной баней, на 7,2 сотках, с видом на лес выставлен за 14,5 тысячи в эквиваленте.

Часть дач продается без рекламы или с рекламой прямо тут, на столбах. Например, эта, необычная по архитектуре: