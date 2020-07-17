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Нашли правильные дачи под Минском: недорогие, в лесу, с регулярными маршрутками
17.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 - полчаса от метро "Малиновка". 45 километров от столицы - и уже совсем другой не только воздух, но и ценник на недвижимость.
СТ "За урожай": очень аккуратные домики
К крупному
Земли тут в советские времена выдавали работникам завода автоматических линий. Участки по 5-7 соток (дачи делятся на старые и новые), много сдвоенных. Нет ощущения скученности, типичного для классических советских дач. Неплохие грунтовые дороги плюс пожарный водоем, в котором можно искупаться. А еще недалеко есть настоящее озеро.
За 15,5 тысячи
За 9,95 тысячи в эквиваленте -
Кирпичный дом с камином, печкой и недостроенной баней, на 7,2 сотках, с видом на лес
Часть дач продается без рекламы или с рекламой прямо тут, на столбах. Например, эта, необычная по архитектуре:
Тут тоже нет газа - только сезонный водопровод и электричество.
В базе есть одна дача из "Авиатора-407" - скромный
Но нужно отметить - к цивилизованному пляжу на озере Полоневичи удобней все-таки ездить на машине. Быстрей. Озеро действительно чистое, и в будний день на пляже не слишком много народу.
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Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 - полчаса от метро...
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