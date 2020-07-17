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Министра энергетики ввели в управление Белгазпромбанком
17.07.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр энергетики Беларуси Владимир Каранкевич назначен представителем государства в органах управления Белгазпромбанка. Это следует из
Решение принято в соответствии с указом от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». Власти имеют право назначать своих представителей в органы управления банков с долей государства.
Российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» владеют пакетами по 49,66% акций Белгазпромбанка, «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,49% и Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,18%.
Однако в последнее время в совете директоров Белгазпромбанка не было белорусских чиновников.
Сейчас СД «Белгазпромбанка» возглавляет заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
В совет директоров также входят еще 8 топ-менеджеров «Газпрома» и «Газпромбанка». Что касается независимых директоров, то это гендиректор белорусской бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и первый зампред правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.
15 июня Национальный банк
Исполнять обязанности руководителя временной администрации в отсутствие Ермаковой будет Александр Егоров. Сейчас он занимает позицию заместителя председателя правления Беларусбанка. Помимо них в состав временной администрации
Из прежнего руководства Белгазпромбанка остались исполнительный директор Татьяна Авраменко, зампреды правления Ирина Потапова и Александр Сотников.
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Власти имеют право назначать своих представителей в органы управления банков с долей государства.
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