ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министра энергетики ввели в управление Белгазпромбанком

17.07.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр энергетики Беларуси Владимир Каранкевич назначен представителем государства в органах управления Белгазпромбанка. Это следует из постановления Совмина и Нацбанка от 15 июля 2020 г. № 419/15.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Решение принято в соответствии с указом от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». Власти имеют право назначать своих представителей в органы управления банков с долей государства.

Российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» владеют пакетами по 49,66% акций Белгазпромбанка, «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,49% и Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,18%.

Однако в последнее время в совете директоров Белгазпромбанка не было белорусских чиновников.

Сейчас СД «Белгазпромбанка» возглавляет заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

В совет директоров также входят еще 8 топ-менеджеров «Газпрома» и «Газпромбанка». Что касается независимых директоров, то это гендиректор белорусской бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и первый зампред правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова. Реакция Нацбанка последовала после того, как силовики задержали несколько членов правления и менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

Исполнять обязанности руководителя временной администрации в отсутствие Ермаковой будет Александр Егоров. Сейчас он занимает позицию заместителя председателя правления Беларусбанка. Помимо них в состав временной администрации вошли менеджеры среднего звена Беларусбанка и Белагропромбанка

Из прежнего руководства Белгазпромбанка остались исполнительный директор Татьяна Авраменко, зампреды правления Ирина Потапова и Александр Сотников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти имеют право назначать своих представителей в органы управления банков с долей государства.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава ЦИК прокомментировала отказ в регистрации двух кандидатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика