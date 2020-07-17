Министра энергетики ввели в управление Белгазпромбанком

Источник материала: Tut.by

Министр энергетики Беларуси Владимир Каранкевич назначен представителем государства в органах управления Белгазпромбанка. Это следует из постановления Совмина и Нацбанка от 15 июля 2020 г. № 419/15.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Решение принято в соответствии с указом от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». Власти имеют право назначать своих представителей в органы управления банков с долей государства.

Российские компании «Газпром» и «Газпромбанк» владеют пакетами по 49,66% акций Белгазпромбанка, «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,49% и Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,18%.

Однако в последнее время в совете директоров Белгазпромбанка не было белорусских чиновников.

Сейчас СД «Белгазпромбанка» возглавляет заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

В совет директоров также входят еще 8 топ-менеджеров «Газпрома» и «Газпромбанка». Что касается независимых директоров, то это гендиректор белорусской бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и первый зампред правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова. Реакция Нацбанка последовала после того, как силовики задержали несколько членов правления и менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.

Исполнять обязанности руководителя временной администрации в отсутствие Ермаковой будет Александр Егоров. Сейчас он занимает позицию заместителя председателя правления Беларусбанка. Помимо них в состав временной администрации вошли менеджеры среднего звена Беларусбанка и Белагропромбанка

Из прежнего руководства Белгазпромбанка остались исполнительный директор Татьяна Авраменко, зампреды правления Ирина Потапова и Александр Сотников.