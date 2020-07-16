Глава ЦИК прокомментировала отказ в регистрации двух кандидатов

Источник материала: Tut.by

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала отказ в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Видеообращение Ермошиной опубликовано 16 июля на сайте ЦИК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По ее словам, четыре из семи потенциальных кандидатов допустили все существенные ошибки при заполнении декларации о доходах и имуществе.

«Досада от собственной ошибки»

Ермошина заявила, что причиной нерегистрации Цепкало является «недостаточное количество достоверных подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, а также неточности в декларации о доходах и имуществе его супруги». Требования к декларациям кандидатов и их супругов одинаковые, напомнила глава ЦИК.

— В интернет-ресурсах развернулась дискуссия по поводу того, что ссылка на недостоверность декларации госпожи Цепкало является необоснованной в силу того, что доход, который дают ей незадекларированные акции «Приорбанка», менее 20% от ее годового дохода. Хотела бы обозначить, что 20-процентная погрешность относится только к получаемым доходам от заработной платы, по гражданско-правовым договорам и даже по акциям. Но неуказание акций, как и неуказание транспортного средства или домовладения, является существенной ошибкой, которая может повлечь отказ в регистрации. И тут не имеет значения, какой доход получает кандидат или его супруга, главное — что данное имущество не указано, — сказала Ермошина.

Она назвала полностью несостоятельными заявления, что ЦИК подходил к вопросу регистрации Валерия Цепкало необъективно или придирчиво. Ермошина подчеркнула, что комиссия «указала тот доход, который задекларировала сама госпожа Цепкало, однако акции она забыла указать, и об этом сообщил Центральной комиссии департамент по ценным бумагам. И это является досадной ошибкой, но она есть».

— Центральная комиссия даже не указала данным соискателям на то, что госпожой Цепкало не указан полученный по наследству дом в сельской местности, именно потому, что данный дом пока не оформлен формально в собственность госпожи Цепкало, хотя принадлежит ей. Поэтому я думаю, что все обвинения в адрес Центральной комиссии вызваны обыкновенной досадой от собственной ошибки. Я обязана была об этом вас проинформировать, — сказала она.

«Принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве»

Пояснила Лидия Ермошина причины отказа в регистрации и другого претендента.

— Виктор Бабарико признается фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями. Департаментом финансовых расследований КГК в ЦИК был представлен материал о том, что данным соискателем не представлены сведения об иностранных фирмах, организованных им за рубежом, о недвижимости, приобретенной там же, о денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года, — заявила она.

Ермошина пояснила, что является основаниями для отказа в регистрации в избирательном законодательстве.

— Доводы многих наших заявителей (в ЦИК пришло больше 5 тысяч жалоб на нерегистрацию двух кандидатов. — Прим. TUT.BY) на то, что пока в отношении указанного лица действует презумпция невиновности, несостоятельны, ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна.

Она также пояснила, почему в ЦИК «простили неуказание дома госпожой Тихановской».

— Центральная комиссия оценивает все обстоятельства, и неуказание дома в сельской местности не может находиться в равенстве с многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности с учрежденными за рубежом юридическими лицами — всем тем, что вменяется в вину господину Бабарико. Поэтому, оценивая все полученные документы при регистрации кандидатов в президенты, Центральная комиссия и приняла подобное решение, — сказала Ермошина.

О доходах

Ермошина отметила, что у нас неправомерно используется тезис о том, что бизнесмены находятся в гораздо худшем положении, чем, например, государственные чиновники.

— Поэтому, не раскрывая доход госпожи Цепкало, я могу сказать, что он значительно больше дохода президента Республики Беларусь, а доходы предпринимателей Череченя, господина Тихановского выше, например, чем мои доходы, государственного чиновника, имеющего высший класс государственной службы и очень длительный стаж.

Она попросила избирателей «трезво оценивать все доводы и тезисы, все те вбросы, которые осуществляются у нас — особенно в интернет-ресурсах — для того, чтобы дискредитировать государственных чиновников либо ту политику, которую проводит официально государство».