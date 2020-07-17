Как сработали в России эксклюзивные дистрибуторы белорусских автогигантов

Источник материала: Tut.by

Компании-дистрибуторы, эксклюзивно представляющие технику двух крупнейших автомобилестроительных заводов Беларуси БелАЗа и МАЗа на российском рынке, потеряли и в объемах выручки, и в чистой прибыли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом свидетельствует недавно опубликованная отчетность по итогам прошлого года зарегистрированных в Москве АО «Торговый дом «БелАЗ» и ООО «МАЗ-Рус».

Выручка «ТД «БелАЗ», который остается крупнейшим по финансовым показателям белорусским экспортером автомобилей в Россию, за 2019 год сократилась на 3,5%. Продажи дистрибутора составили около 41,8 млрд российских рублей.

«БелАЗы» продавались с чистой прибылью, объем которой был около 1,6 млрд российских рублей. Правда, этот показатель оказался на 12,7% ниже, чем в 2018 году. Неизвестно, будет ли и как распределяться эта прибыль. Согласно данным российских регистров, 40% в дистрибуторе принадлежит «БелАЗ-холдингу», 30% — Президентскому спортивному клубу и 30% — российской компании «Уралбелазсервис».

Потери «мазовского» дистрибутора в России по итогам прошлого года оказались более ощутимыми.

Выручка компании «МАЗ-Рус» сократилась по сравнению с 2018 годом на 13,7% и составила 13,9 млрд российских рублей. Чистая прибыль от поставок техники упала в 4,28 раза — со 120,6 млн российских рублей в 2018 году до 28,2 млн российских рублей в 2019 году. 99-процентная доля в «МАЗ-Рус» принадлежит холдингу «БелавтоМАЗ», еще 1% — входящему в его состав «Кузнечному заводу тяжелых штамповок».

Отметим, что меньше, чем в предыдущий период, оказались финансовые показатели у двух из трех предприятий с белорусским капиталом, локализовавших сборку отечественной техники в России.

По итогам 2019 года зафиксировано падение выручки и чистой прибыли у компаний «Брянсксельмаш» (сборочное производство «Гомсельмаша») и «Амкодор-Брянск» (входит в «Амкодор-холдинг»). У «Торгово-производственной компании МТЗ-Татарстан», располагающей мощностями по сборке тракторов в Татарстане, объемы продаж выросли, но показатель по чистой прибыли сократился почти в 4 раза.