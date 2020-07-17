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Адвокат Бабарико: Откуда у суда имелись сведения о том, что Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал?
17.07.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд разместил у себя на сайте
Лаевский отмечает: в определении указано, что «Имеющий намерение быть кандидатом в президенты Республики Беларусь Бабарико В.Д. постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года № 92 не обжаловал и жалобу в Верховный Суд не подписал».
— Сразу возникает вопрос, откуда 16.07.2020 у суда имелись сведения о том, что Виктор Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал, ведь выяснить это у самого Бабарико суд вряд ли мог, поскольку гражданин находится под стражей, позвонить ему нельзя. Такие сведения могли бы быть получены от администрации того ведомства, к которому относится следственный изолятор, но в какой процессуальной форме — остается неясным, — задается вопросом адвокат.
— С этим никто не спорит. Лицо, подающее жалобу, как в ней и было указано — это сам Виктор Бабарико, а не адвокат Максим Знак. Кстати, суд это сам констатирует в своем определении, указав, что «…от имени Бабарико В.Д. в суд обратился его представитель по доверенности Знак М.А.». Как можно заметить, заявителем, от имени которого производится обжалование, является именно лицо, которое выдвинуто кандидатом. Так что в этом аспекте заявителем законодательство соблюдено, — комментирует Лаевский.
— Но избирательным законодательством и не исключается подписание жалобы представителем. Например, в статье 52 Избирательного кодекса установлено, что «каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается». Видите, есть слово «лично». А для обжалования в суд решения избирательной комиссии такое слово «лично» не прописано. Поэтому никак не исключается здесь представительство адвокатом.
При этом право пользоваться при обращении в суд помощью представителя-адвоката является универсальным, прописано в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК), ведь именно он регулирует судопроизводство по этой категории дел. Да и сам суд ссылается на ГПК, что подтверждает применимость нормы ГПК о праве как обращаться в суд, так и вести свои дела по жалобам через адвоката-представителя, — отмечает адвокат.
— Обжалование постановления госоргана (ЦИК) — это не подписание бюллетеня и не выдвижение кандидатом, а гражданский процесс, в котором гражданин обращается в суд за защитой нарушенного права. Не должен гражданин лишаться права на судебную защиту через отрицание судом права этого гражданина обратиться в суд с помощью адвоката (особенно когда сам гражданин находится в следственном изоляторе). Конституция в любом случае выше по юридической силе, чем Избирательный кодекс, а право гражданина на юридическую помощь адвоката для обращения в суд предусмотрено именно в Конституции. Что это, если не основания для отмены определения суда, — говорит Лаевский.
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Адвокат Бабарико: Откуда у суда имелись сведения о том, что Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал?
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